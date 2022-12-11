Европарламентарий поддерживает водителей общественного транспорта и требует ответственности мэра

Лидер социал-демократов, евроапрментарий Вилия Блинкявичюте поддерживает бастующих работников "Вильнюсского общественного транспорта" (Vilniaus viešojo transportas (VVT), а директора компании призывает как можно быстрее решать конфликт.

Она также призывает руководство города – мэра Ремигиюса Шимашюса и вице-мэра Валдаса Бенкунскаса взять на себя ответственность и решать вопрос ответственности главы VVT.

"За то, что забастовка длится неделю, надо "благодарить" мэра и вице-мэра. Муниципальную компанию возглавляет человек, который не способен договориться со своими работниками, который избегает ответственности. Кажется, что коллективного договора он боится как черт креста. Это настоящее недоразумение в стране ЕС. Надо вести себя иначе и прилагать максимум усилий, чтобы коллективных договоров было как можно больше. Да, как в Скандинавских странах", – сказала 10 декабря Блинкявичюте.

По словам политика, правящая коалиция в Вильнюсе пассивно наблюдает за ситуацией в VVT, ведет себя непонятно – уже несколько лет избегает принятия решений.

"Еще раз прошу проявить здравомыслие – прислушаться и наконец-то подписать коллективный договор с работниками VVT. Социал-демократы поддерживают бастующих работников, которые борются за свои зарплаты", – прибавила Блинкявичюте.

Напомним, что бессрочная забастовка водителей началась 5 декабря. Профсоюзы требуют подписать коллективный трудовой договор, компания не соглашается с требованиями и утверждает, что большую часть условий профсоюзов уже выполнила.

Забастовка должна была состоятся год назад, но сначала ее отложили из-за судебных разбирательств, потом – из-за временной договоренности, достигнутой в сентябре этого года. Позже VVT вышла из переговоров с профсоюзами. Представители работников требуют подписать коллективный договор и установить в нем повышение зарплаты на 10% и не ухудшить условия, достигнутые в коллективном договоре 2018 года. Больше всего разногласий вызывает подкорректированный порядок надбавок за качество работы.

VVT обслуживает в столице 76 из 105 маршрутов: 5 скорых, 17 троллейбусных и 54 автобусных. Пассажиров перевозят также еще две компании Transrevis и Kautra.

Всего в VVT работает 1830 человек, больше 1100 из них – водители.

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