В Вильнюсе с места происшествия скрылся водитель, сбивший двоих пешеходов полиция просит о помощи

В Вильнюсе, на проспекте Саванорю, водители двух автомобилей остановились у перекрестка, когда горел красный свет и ждали, когда через дорогу перейдут пешеходы. Однако в это время через перекресток промчался третий автомобиль и, сбив двоих пешеходов, скрылся с места ДТП. Полиция просит общество оказать помощь в поисках нарушителя.

ДТП произошло в 18.59 ч. Ехавший на красный свет водитель, как подозревают, автомобиля Saab, сбив пешеходов, уехал, даже не приостановившись.

Пешеходы переходили через дорогу в положенном месте. Мужчина и молодая женщина получили серьезные травмы. Их доставили в больницу, а полиция занялась поиском нарушителя.

Очевидцы происшествия есть, но полиции помогли бы водители, у которых есть видеорегистраторы, возможно, на видео мог попасть автомобиль, сбивший пешеходов. Полиция просит жителей поделиться любой информацией по этому делу. Очевидцы могут звонить по номеру 112 или приехать в ближайший комиссариат.

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