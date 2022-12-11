Историк Бумблаускас заговорил о сценарии войны, о котором молчат: жутко, но так может случиться

Война России, считающей себя пупом мира, с Украиной стала возможна потому, что Украину оставили на задворках цивилизации, в своеобразной серой зоне. Но ясно одно, Украина, которую в мире знали недостаточно хорошо, стала намного заметнее. Несмотря на это, историк Альфредас Бумблаускас робко заговорил о том, что не надо исключать в возможность поражения Украины в этой войне.

Своими мыслями историк поделился с главным редактором Elta Витаутасом Бруверисом.

Хотя война в Украине идет с 2014 года, кульминационная ее фаза имела место больше 9 месяцев назад, однако многие на Западе до сих пор считают эту войну региональным процессом. Объяснения литовцев, украинцев и других союзников, что это не является проблемой одного региона, что эта война имеет глобальный подтекст, не действуют. Как это надо объяснить таким людям?

"Если это говорит НАТО, то я предложил бы повторить вопрос происхождения НАТО и вообще уроки Западной цивилизации. А тем, кто наблюдает издали, у кого нет менталитета западной цивилизации, им не объяснишь, ведь в мире бывает много жестокостей, эти люди до конца не поймут. Тем более, что история Украины замаскирована от мировой истории, это просто какая-то страна внутри континента. Немногие украинские историки работают в мире. Есть такие, но в целом история Украины - для многих секрет", – сказал Бумблаускас.

Точно ли Западному обществу невозможно объяснить, что эта война в Украине такой процесс, который нельзя закрыть в рамках региона?

"У этих людей надо спрашивать, как они характеризуют себя в цивилизации, есть ли у них вообще такое представление. Иногда, люди в этом не нуждаются. Патриотизм, идентичность своей страны - и все, цивилизации нет. Нас проект Евросоюза заставил думать. Французы, немцы создают общую историю Европы, а Украины там нет, я думаю - это основная проблема. Восточная Европа - тайна для французских историков, может, для немцев меньшая, но так или иначе - Украина точно тайна. Тем более, что Сэмюэль Хантингтон, один из известных теоретиков цивилизаций, разместил Украину в серой зоне, по его словам, граница западной цивилизации проходит по Западной Украине, той самой, которая до сталинской аннексии принадлежала Авсытрии, а потом - Польше. А остальная Украина - такая серая зона, может, потому и атомного оружия Украине не нужно. Возможно это стало причиной, я до конца не могу гарантировать, но такие общие настроения, она осталась в серой зоне, отсюда все беды", – предположил собеседник.

Несмотря на то, что история Украины до конца не раскрыта, ее победа над Россией расценивалась бы как победа Западной цивилизации, как падение Российского рейха. Сейчас не известно лишь одно, сколько еще прольется крови, сколько будет потрясений, каким будет масштаб потерь?

"И сама победа остается под вопросом, не только масштаб, но и возможна ли победа. Ведь может быть и наоборот, никто не исключает, никто точно не скажет", – заметил историк.

Как в Литве, так и в других странах, поддерживающих Украину, в публичном пространстве ясно очерчивают, что такое победа - Украина вытесняет российские силы со своей территории, а конечная цель - крах российского режима. Но как будет выглядеть поражение?

"Конечно, мы боимся говорить о поражении, это страшно. Это уничтожение украинского государства, например, последователи Януковича свергают Зеленского. Сохранение пророссийских сил. Тут фактор не украинское общество, боюсь, что Россия выпустит все ракеты, это займет много времени, они могут отключить всю энергетику, у них есть эта армада, Мы в принципе не знаем, ведь прогнозы постоянно меняются, сколько у них запасов, кажется, у же нет, а вот и опять есть. Что нам известно об их силах? Они умеют скрывать. Задумывались ли мы, сколько атомного оружия было в Литве в советское время. О Платяляй узнали, а мне рассказывали, что под Укмерге было. И это было у нас перед носом, а никто не знал, историки почему-то не говорят об этом. Россия сейчас пытается превратить Украину в непригодную для жизни пустыню. Но меня как это не парадоксально звучит, больше волнует не независимость Украины, не восстановление ее границ, а судьба России. Ее судьба - самая большая проблема цивилизации", – сказал Бумблаускас.

Он сказал, что пока ее режим не развалится сам по себе или не будет разрушен, конфликты и войны не прекратятся.

"До людей должно дойти, что с Россией надо вести себя как с гитлеровской Германией, без жалости, полная денацификация. Должен рухнуть режим изнутри, ведь оккупации не будет. Значит, откуда-то должны прийти силы, которые свергнут Кремль. Нужна смена режима. Если этого не будет, то победа Украины будет эфемерной, я думаю. Даже если и выгонят чужие силы, то в 10 км будет сидеть монстр", – акцентировал историк.

Можно ли надеяться на то, что российский режим рухнет?

"Тут нужно желание. Если исследователи хотят победы Украины, будет один разговор, если нет - другой. Думаю, все порядочные историки сейчас работают на пользу Украины. Нужны ли ей рвы с крокодилами, я не знаю. Может ли развалиться Россия, этот монстр - я не знаю и никто, может самые серьезные историки, отслеживающие секретную информацию, они могут сказать. Надо действовать так, чтобы Украину приняли в НАТО. Возможно ли это? А как Черчиллю удалось подействовать на Америку, чтобы устроили Перл-Харбор. Но сейчас немецкие пенсионеры живут в теплых странах вместе с россиянами... Должно произойти что-то драматическое", – сказал Бумблаускас.

Он заметил, что Запад и весь мир зашевелятся, когда война перешагнет через границы Украины и коснется не только Польши, но и западных стран, а война точно разгорится, если будет уничтожена Украина.

"Жесткого, но это возможно. Украины нет, тогда перешагнет и тут прогноз нью-йоркских близнецов в российском контексте вспомним. Конечно, может быть так. Я бы хотел, чтобы война закончилась допросами Путина в Гааге. Отравление России со времен Ивана III с идеей Третьего Рима продолжается, они всегда будут более великими, чем Украина, несмотря на то, что украли у Украины идею Руси. Что-то с этим надо делать", – выразил надежды историк.

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