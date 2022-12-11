По вине работников ESO семья получила огромный счет, до сих пор не может вернуть переплату

По вине работника компании (Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) семья значительно переплатила за электричество. Женщина больше месяца по всем каналам пыталась связаться с ESO, с поставщиком услуги и вернуть 1700 евро, но все было тщетно. Компания приносит извинения и обещает в скором времени вернуть переплату.

В редакцию Delfi обратилась читательница Вилма, она опросила о помощи, поскольку месяц ни ESO, ни Elektrum Lietuva не могли помочь в решении ее проблемы.

Женщина видит и возможную свою ошибку - она не установила в банке лимит для оплаты электронных счетов. В конце октября компания ESO сообщила ей о том, что был установлен "умный" счет, однако через 10 дней к столбу, на котором находится счетчик ее попросил подойти инженер ESO.

"Меня информировали об ошибке, сказали, что счетчик меняют сейчас, что перепутали показания. Он переписал показания на бумагу, поставил свою подпись 8 ноября и сказал через 2-3 дня задекларировать эти данные в системе. Женщина через несколько дней подключилась к Elektrum. Вижу – выписан счет на сумму 1752,42 евро. Система не дает ничего декларировать, указано, что установлен умный счетчик, ничего декларировать не надо", – рассказала Вилма.

По ее словам, семья раньше платила за электричество 40–50 евро в месяц до подорожания и около 90–100 евро после (имеется в виду с 1 июля). Она в тот же день позвонила в Elektrum.

"16 ноября мне позвонила консультант. Я ей все объяснила, продиктовала показания, указанные инженером. Спросила, не снимут ли у меня со счета эту сумму автоматически. Консультант заверила, что не снимут, поскольку счета сначала просматривают. Однако я заметила, что деньги сняты", – отметила Вилма.

После этого она несколько раз звонила в ESO, в Elektrum, но все было тщетно. В конце ноября ESO уточнил данные, но система Elektrum их "не видела", предлагали ждать 8 декабря, когда придет счет за ноябрь, после этого можно писать заявку на возвращение переплаты.

5 декабря проблема еще была не решена, хотя с ней говорил один из представителей ESO Алитусского региона.

Представитель ESO Паулюс Калмантас заметил, что ошибку допустил инженер их компании, он принес извинения и обещал, что переплату вернут.

Компания Elektrum Lietuva заверила, что переведет женщине переплату.

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