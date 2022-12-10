Появилась карта мест, где будут установлены знаки с указанием изменения скорости

На этой неделе Литовская дирекция автомобильных дорог (ЛДАД) представила водителям новшество – допустимая скорость на магистральных дорогах Литвы будет зависеть от погодных условий. Для этого уже установлены и еще устанавливают новые знаки, на которых можно менять информацию. Эти знаки не только будут предупреждать о скользкой дороге, но и сообщать о необходимости снизить скорость.

Эту систему похвалили, однако, возник вопрос, как быть с установленными постами контроля скорости на таких участках. Неужели радары тоже будут перепрограммировать всякий раз, когда будет изменяться скорость? Или ничего меняться не будет? Водители опасаются, что если они выедут на магистраль с дороги, которая находится за знаком, то получат штраф за превышение скорости, даже если будут ехать на допустимой в зимний период скорости 110 км/ч.

"Ведь около каждого выезда такие знаки стоять не буду", – делился своими опасениями водитель Лукас.

Однако представители ЛДАД указали, что водителям нечего бояться, поскольку на таких участках нет постов контроля скорости.

Правда, представители ЛДАД признали, что если полиция зафиксирует нарушение скорости, то штраф придется платить. Однако полицейские успокаивают водителей, напоминая, что знак перестает действовать за следующим перекрестком.

Инструктор Артурас Пакенас сказал, что это хорошая идея, поскольку, когда люди с разным представлением сами оценивают безопасность погодных условий, начинается хаос. По словам собеседника, один решит, что безопасно ехать на скорости 70 км/ч, другой - на 90 км/ч, а третьему и в сильный снег будет казаться, что можно ехать на скорости 130 км/ч.

Благодаря новшеству, водителям не придется думать, какую скорость выбирать.

Правда, Пакенас заметил, что идея хорошая, но важно, как ее претворят в жизнь,одно дело, если изменения будут объективными, а другое, если скорость будут снижать, не оценив реальной ситуации на дороге.

Представители ЛДАД указали, что знаки управляются автоматически, как только появляется информация об опасных погодных условиях с нескольких станций.

"Есть также возможность регулировать систему вручную", – сказала представитель ЛДАД Эгле Неманите.

Вся информация – на одной карте

В информационной системе ЛДАД, где есть информация о погодных условиях и условиях на дорогах страны, уже есть и интерактивная карта новых знаков.

Карту найдете здесь.

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