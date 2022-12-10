Президент Литвы назвал предложение Беларуси перевозить украинское зерно ловушкой

Президент Литвы Гитанас Науседа в субботу назвал предложение Беларуси перевозить украинское зерно через свою территорию ловушкой.

Беларусь на этой неделе сообщила ООН, что согласна без предварительных условий на транзит через ее территорию украинского зерна для последующего экспорта из портов в Литве, однако снова попросила разрешения на экспорт своих удобрений, которые попали под санкции.

"Я думаю, это ловушка. Это ловушка, в которую хотят заманить и показать, что вот Запад снова ведет себя непоследовательно, не может договориться о санкциях", – сказал журналистам в субботу Науседа, комментируя предложение Беларуси.

Он назвал инициативу Минска "старой песней, которую мы давно уже слышим"

и сказал, что Беларуси не доверяет и сама Украина.

"Как ей можно доверять, если она разрешает россиянам делать на своей территории все, что им хочется?", – сказал президент Литвы.

Вице-министр иностранных дел Беласуси Юрий Амбразевич на этой неделе обсудил вопрос экспорта украинского зерна с генсеком ООН Антонио Гутьерресом.

Амбразевич также "повторил просьбу своего правительства, разрешить экспорт белорусских удобрений, которые сейчас находятся под санкциями".

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