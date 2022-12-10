Беларусь на этой неделе сообщила ООН, что согласна без предварительных условий на транзит через ее территорию украинского зерна для последующего экспорта из портов в Литве, однако снова попросила разрешения на экспорт своих удобрений, которые попали под санкции.
"Я думаю, это ловушка. Это ловушка, в которую хотят заманить и показать, что вот Запад снова ведет себя непоследовательно, не может договориться о санкциях", – сказал журналистам в субботу Науседа, комментируя предложение Беларуси.
Он назвал инициативу Минска "старой песней, которую мы давно уже слышим"
и сказал, что Беларуси не доверяет и сама Украина.
"Как ей можно доверять, если она разрешает россиянам делать на своей территории все, что им хочется?", – сказал президент Литвы.
Вице-министр иностранных дел Беласуси Юрий Амбразевич на этой неделе обсудил вопрос экспорта украинского зерна с генсеком ООН Антонио Гутьерресом.
Амбразевич также "повторил просьбу своего правительства, разрешить экспорт белорусских удобрений, которые сейчас находятся под санкциями".
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