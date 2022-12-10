В Литве хотят сносить советские многоквартирные дома

Первым многоквартирным домам, построенным в Литве в советское время – около 60 лет. Бывший гарантийный срок – 50 лет, а некоторых всего 25 лет. Много лет уже говорят о том, что после реновации дома просто внешне выглядят иначе, пишет LNK.

"Когда реновируют дома снаружи, на них просто надевают "шубу", а внутри остается плесень", – сказал председатель Комитета по экономике Казис Старкявичюс.

Поэтому говорят, что рациональнее было бы снести эти дома и строить новые.

"Думаю, не надо ждать, когда эти дома начнут разваливаться. Надо уже делать домашнюю работу", – сказал глава Ассоциации строителей Далюс Гедвилас.

Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас сказал, что даже если выяснится, что дом находится в аварийном состоянии, отвечают за него его жители.

"Государство не может участвовать в обновлении имущества каждого физического лица. Если у тебя есть имущество, какой-то капитал, надо заботиться об имуществе", – сказал министр.

Уже больше 10 лет говорят о том, что надо что-то делать с домами, построенными в советское время. В Литве около 36 000 многоквартирных домов, 2/3 построены в советское время. Им давался гарантийный срок на 50 или всего 25 лет.

Говорят о том, что жилье это устарело и морально, там неудобная планировка, такие дома могут превратиться в гетто.

"Целые районы морально устареют, не будут отвечать требованиям энергетической устойчивости. Это проблема, которая назревает в государстве", – заметил Гедвилас.

Глава строительной компании Hanner Арвидас Авулис сказал, что есть решения, которые помогут людям переехать из старой квартиры в новую бесплатно.

"Мы предлагаем модель, которая ничего не будет стоить жителям. Они поменяют старое жилье на новое", – сказал он.

По словам Авулиса, эту модель уже не раз представляли разным правительствам. Предприниматели рядом с домом и на его месте строят новые, только более высокие дома, чтобы проект окупился за счет продажи части квартир. На это должны дать согласие жители, а власти - выдать разрешение на уплотнение и увеличение высотности квартала.

"Нужна политическая воля, коррекция законов, их изменение. Инвесторы всегда будут хотеть осуществлять такие проекты", – делился предложением Авулис.

Собеседники оценивали такое предложение неоднозначно. Одни говорили, что это займет много времени, другие согласились бы, поскольку так выросла бы ценность их имущества.

Предлагают пилотный проект.

"Такая дискуссия уже проходила. Надо учитывать не только 5- и 9-этажки", – заметил депутат Кястутис Мажейка.

Он предлагает заняться старыми деревянными многоквартирными домами.

"В них прогнили перекрытия, другие элементы", – заметил Мажейка.

Парламентский Комитет по экономике планирует провести заседание и сформулировать предложения, как сделать, чтобы старые дома не реновировали, а сносили и на их месте строили новые.

"В январе обсудим этот вопрос с Ассоциацией строителей, с жителями и выступим с таким предложением", – сказал Старкявичюс.

Не известно, сколько в Литве аварийных многоквартирных домов. Часть зданий тщательно исследована, выявили коррозию конструкций, но нигде не установлена угроза того, что дом может развалиться.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!