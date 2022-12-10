Беспилотники следят за тем, как жители Вильнюса утилизируют отходы

Муниципальная компания "Администратор Вильнюсской системы отходов" (Vilniaus atliekų sistemos administratorius (VASA) заботится о своевременном вывозе мусора и порядке около контейнеров. Для обеспечения качественных услуг компания VASA привлекает не только инспекторов, но и современные средства – беспилотники и видеокамеры, пишет madeinvilnius.lt.

"Мы хотим, чтобы Вильнюс стал дружелюбнее как для жителей, так и для персонала нашей компании. Использование технологий - один из способов достижения качества услуги – можно быстро зафиксировать свалки, переполненные контейнеры и реагировать на ситуацию. Мы видим, что технологические решения способствуют повышению качества не только в нашей сфере, но и в сфере водопровода, энергетики", – сказал вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

С начала этого года беспилотники вылетают два раза в день - утром и после обеда. Они следят за ситуацией около контейнеров, собирают данные, анализируют их. Сейчас эту технологию используют в Шнипишкес, Лаздинай, Науяместисе и Вилкпеде. Вскоре начнут отслеживать площадки в Ерузале, Балтупяй, Фабийонишкес.

В этом году беспилотники помогли зафиксировать почти 8000 нарушений порядка утилизации мусора. В 3 раза чаще фиксировали выбрасывание неподходящего мусора, чем неправильную парковку у контейнеров. Полученные данные не только помогают выявить проблемные адреса, но и планировать свои действия, следить за динамикой нарушений.

Для контроля в Вильнюсе используют и 69 видеокамер около контейнеров. Видео с нарушителями VASA передает отделу общественного порядка Вильнюсского муниципалитета. За то, что жители оставляют мусор в неположенных местах, грозит штраф в размере 600 евро.

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