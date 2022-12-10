В поликлиниках – наплыв пациентов: как отличить грипп от коронавируса?

"Кашель, непрекращающийся насморк, головная боль. Вчера я ходил в аптеку, мне дали лекарство, но ничто не помогает, вот и пришел к врачу", – жаловался пациент Антакальнисской поликлиники журналисту LNK. Мужчина не регистрировался к врачу заранее, поэтому ему пришлось прождать в поликлинике 5 часов. Простудой и гриппом в последнее время болеет много людей, но пик еще не достигнут.

"Третью неделю мы наблюдаем рост числа пациентов. Симптомы как при заболевании верхних дыхательных путей – кашель, насморк, температура до 40 градусов, которая держится несколько дней. Люди жалуются на головные и мышечные боли, слабость", – сказала LNK заведующая приемного отделения Малгожата Пузелевич.

По ее словам, поступает много звонков, начинают болеть и врачи.

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), на прошлой неделе самый низкий уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 был в Утенском округе, а самый высокий – в Каунасском округе. Уровень эпидемии был достигнут в 8 муниципалитетах: Кедайняйского района, Каунаса,Шилутского района, Казлу Руды, Паневежиса, Шяуляя, Юрбаркского района и Висагинаса.

На прошлой неделе госпитализировали 38 больных гриппом людей (26 - 0–17 лет). В реанимации находятся 4, человека из них двоим 2–17 лет.

Когда появляются симптомы болезни, возникает вопрос – чем я болею: гриппом, простудой или коронавирусом?

На этот вопрос важно ответить не из любопытства, а потому, что ответ поможет решить, что делать дальше.

Как в случае COVID-19, так и в случае гриппа болезнь начинается внезапно – поднимается температура, появляется головная боль, мышечная боль. Болезнь начинается внезапно.

Один больной гриппом может заразить 4 и больше человек, рассказала провизор Йовита Алекнене.

"Явный симптом гриппа – внезапное начало болезни, температура от 38 градусов и выше в течение 3–4 дней. При простуде температура высокой не бывает. В обоих случаях наблюдается слабость и усталость, но при гриппе наблюдается озноб, ломота в костях, головные и мышечные боли, сухой и тяжелый кашель, сильная боль в горле. Чихание, заложенный нос или насморк - обычно симптомы простуды", – сказала провизор.

О разнице между простудой, гриппом и COVID-19 рассказывал и семейный врач Валерий Морозов.

"Грипп начинается внезапно. Ломит кости, бьет озноб, болит голова, глаза, температура выше 38–39 градусов. Бывают и другие сопутствующие симптомы: боль в горле, сухой кашель, понос. Температура, все болит, но ничего не течет. Все очень плохо и нет сил об этом даже рассказывать", – сказал Морозов.

COVID-19 по-его словам проявляется разными симптомами.

"Если ты часто с ним сталкиваешься, например, привился, то болезнь протекает в легкой форме. Если ты долго прячешься от болезни и прививок, то разозленный вирус будет терзать тело дольше и мучительнее. Самым характерным симптомом остается потеря обоняния и вкуса, но это бывает не всегда и не у всех. Слабость и усталость вместе с любой температурой и любым раздражением верхних дыхательных путей – вот краткое описание ковида. Не чувствуешь запахов, нет сил, а еще и простуда", – рассказал семейный врач.

При настоящей простуде температура обычно бывает невысокой, начинается болезнь постепенно, больше всего раздражены верхние дыхательные пути (насморк, боль в горле, уши, голосовые связки).

"Короткая характеристика простуды: температура небольшая, все ото всюду течет. Самочувствие отвратительное, но рассказать особенно нечего. Если начинает подниматься высокая температура, надо проверить, не развивается ли бактериальная инфекция. Такое несчастье наблюдается в 15% случаев", – рассказал Морозов.

Когда обращаться к врачу?

Семейный врач рассказал, в каких случаях надо обращаться к врачу.

– Нужен больничный;

– Не знаете, что делать – если врач вас еще не научил, как лечить насморк и боль в горле, пусть делает свою работу;

– Подозреваете грипп и хотите получить специфическое лечение;

– Состояние ухудшается, лечение симптомов не дает результата – не спадает температура, не проходит боль после приема лекарств;

– Вы задыхаетесь, у вас кружится голова, голова очень болит, необъяснимая сонливость, больно глотать, мучает кашель, тяжелое дыхание;

– Люди из группы риска: пожилые, пациенты с хроническими болезнями, беременные и новорожденные.

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