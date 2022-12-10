Трагедия в Вильнюсе – в оружейном магазине тело мужчины с огнестрельным ранением

Яунюс Матонис ru.DELFI.lt

В пятницу в оружейном магазине в Вильнюсе обнаружено тело мужчины. Инцидент произошел в 15 часов.