В выходные зима покажет себя во всей красе: перемены начнутся в воскресенье после обеда

В субботу днем, несмотря на облачность, особых осадков не ожидается. Местами снегом засыпан лед, поэтому будет скользко. Кое-где прогнозируют иней. Днем будет 1-6 градусов мороза.

В ночь на воскресенье также будет облачно. Местами возможен небольшой снег. Кое-где прогнозируют иней. Ночью будет 3–8, на северо-западе 12 градусов мороза.

В воскресенье днем атмосферное давление будет снижаться , поскольку с юга придет циклон. Днем снег пойдет на юго-востоке. До вечера в южно-восточной части пойдет сильный снег. Днем будет 2-7 градусов мороза.

В понедельник циклон ударит с новой силой. Снег будет идти сильный, ожидается порывистый ветер, метель.

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