В Тракай зажжены огни на необычной рождественской елке

Тракай празднует 700-летний юбилей. В этом году в городе зажгли огни на единственной такой нетрадиционной елке в Литве. Елка собрана из солнечных батарей. Это первая такая елка в истории Литвы. После праздников конструкцию оставят, она будет генерировать электричество для местных образовательных учреждений.

Елка собрана из металлической конструкции, внутри которой находится необходимое для солнечных батарей оборудование. На каркасе закреплены держатели и солнечные батареи без рам (42 шт), которые в литовских условиях могут генерировать около 15 000 кВт/ч в год (полностью покрыла бы нужды трех домашних хозяйств).

Около Тракайского дома культуры (ул. Витауто, 69) зажгли огни и на второй городской елке.





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