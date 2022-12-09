НЦОЗ: у жителя Вильнюса диагностировали лихорадку денге – седьмой случай в этом году

У вильнюсца, вернувшегося из поездки в Восточную Африку, диагностирована лихорадка денге. В этом году это уже седьмой случай в Литве, тогда как в прошлом году был зарегистрирован один случай, в позапрошлом – пять, говорится в сообщении Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ).

Специалисты напоминают, что лихорадка денге – острое вирусное заболевание, передающееся комарами. Хотя большинство пациентов выздоравливают сами с легкими симптомами, такими как тошнота, рвота, сыпь и боль, у некоторых пациентов заболевание может прогрессировать до тяжелой формы.

Опасные вирусы обычно распространяются комарами Aedes aegypti. Комары, распространяющие лихорадку денге, наиболее активны в дневное время и обычно живут и размножаются вблизи жилищ человека. Основным источником инфекции являются больные люди и обезьяны. Это заболевание не передается от человека к человеку. Лихорадка денге распространена в тропических и субтропических регионах мира.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 50 лет заболеваемость лихорадкой денге во всем мире увеличилась в 30 раз, достигнув 50-390 млн. случаев в год. Болезнь широко распространена в 128 странах мира, преимущественно в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. В этих странах заболевание носит эндемический характер (т. е. характерно для определенной территории) или эпидемический (т. е. быстро распространяется по территории).

В Европе чаще регистрируются завозные случаи, но локальное распространение возможно и в местностях, где распространены комары Aedes albopictus: в 2010 г. они были зарегистрированы во Франции и Хорватии, в 2012 г. вспышка была зарегистрирована на Мадейре (Португалия), тогда заболело более 2000 человек.

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