Банк Swedbank сообщает о сбоях в системе

С утра в пятницу жители не могут подключиться к э-банкингу Swedbank. Банк сообщает о неполадках и обещает устранить их как можно скорее.

"Полдня не можем пользоваться э-банкингом банка Swedbank – перевод сделать можно (хотя вопрос, были ли они осуществлены на самом деле), а подключиться к банку невозможно, равно как невозможно с помощью э-банкинга Swedbank подключиться к другим системам.

Дозвониться в банк невозможно – приятным женским голосом автоответчик информирует, что о проблемах им известно и в ближайшее время неполадки устранят, но когда это произойдет? И почему такие сбои в Swedbank чуть ли не каждую неделю происходят? Банки всех загнали в интернет, увеличился поток пользователей, это надо решать", – сказала читатель портала Гинтаре.

Банк рекомендует клиентам пользоваться мобильным приложением.

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