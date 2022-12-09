Вице-министр МВД Литвы: необходимо дальнейшее укрепление механизма гражданской обороны союза

В четверг на заседании Совета министров внутренних дел Европейского союза (ЕС) вице-министр внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс решительно высказался как о необходимости сохранения положений, касающихся инструментализации миграции в проекте поправок к Шенгенскому соглашению в переговорах с Европейским парламентом, так и подтверждения общего частичного подхода в отношении предложенного Европейской комиссией регламента инструментализации, говорится в сообщении Министерства внутренних дел (МВД).

"Действующее законодательство ЕС было принято, когда не было такого явления, как инструментализация миграции. Поэтому очевидно, что у ЕС нет необходимых правовых инструментов для ответа на вызовы новой реальности. Это не проблема одной или нескольких стран-членов ЕС, это проблема всего Евросоюза, поэтому нужны европейские решения – Литва подчеркивает это уже почти полтора года.

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Если у ЕС не хватит решимости для принятия необходимых решений, у стран, охраняющих внешнюю границу ЕС, не будет иного выбора, кроме как защищать свои страны национальными средствами. Мы, не колеблясь, и впредь будем делать все, чтобы обеспечить охрану государственной границы и внутреннюю безопасность – это наш долг", – в дискуссии о борьбе с инструментализацией миграции сказал А. Абрамавичюс.

В совете также была резюмирована ситуация в Шенгенской зоне, обсуждались наиболее важные проблемы, угрозы и будущие тенденции. ЕК также предоставила последнюю информацию о ходе реализации новой ИТ-архитектуры ЕС в области границ и безопасности.

Министры обсудили борьбу с перевозкой нелегальных мигрантов, которая влияет на внутреннюю безопасность ЕС и тем самым на общее состояние Шенгенской зоны. Хотя в последнее время в этой области был достигнут некоторый прогресс, было решено продолжать прилагать усилия для всесторонней борьбы с сетями незаконной перевозки мигрантов, сосредоточив внимание на всех путях нелегальной миграции в ЕС.

А. Абрамавичюс подчеркнул, что необходимо должным образом учитывать новый аспект угрозы – участие враждебных режимов и финансируемых ими деятелей в схемах перевозки нелегальных мигрантов. С этой точки зрения также важно добиться ощутимых результатов в отношении предложенного ЕК регламента о наложении санкций на транспортных операторов.

Также было подчеркнуто, что в условиях российской агрессии, войны в Украине и общей геополитической ситуации необходимо уделить особое внимание гражданской обороне и готовности к реагированию на бедствия или умышленные акты саботажа, в частности те, которые могут привести к крупномасштабным химическим, биологическим, радиационным или ядерным загрязнениям во всей Европе или ее части.

По словам вице-министра, необходимо и дальше укреплять механизм гражданской обороны союза, повышать общий потенциал реагирования и накапливать резерв необходимых средств, а также организовывать совместные учения. Министры внутренних дел Литвы, Латвии и Эстонии уже направили письмо еврокомиссару Я. Ленарчичу с предложением на уровне министров организовать совместное обсуждение по этим темам и получили положительную реакцию.

Совет также принял решение о непризнании проездных документов Российской Федерации, выданных в Украине и Грузии.

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