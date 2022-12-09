Полиция оштрафовала молодую женщину, которая выложила в TikTok видео с превышением скорости

9 декабря полиция Литвы поделилась "уникальным" случаем превышения скорости. Была оштрафована молодая женщина, разместившая видео в социальной сети TikTok.

Мариямпольская полиция поделилась в Facebook следующей информацией: "Полиция не только следит за нарушителями на дорогах, но и следит за интернет-пространством. На этот раз зафиксирован "уникальный" случай превышения скорости.

Ответственный гражданин увидел в сети TikTok видео, на котором зафиксировано, как автомобиль, которым управляет молодая женщина, мчится на большой скорости по дорогам Мариямпольского округа. Он сообщил об этом в полицию через систему Epolicija.lt".

Полиция немедленно отреагировала на сообщение, быстро выявила нарушительницу и составила два протокола.

"На магистральной дороге A5 Каунас-Мариямполе-Сувалки, где допустимая скорость 100 км/ч, молодая женщина, которая недавно получила права, ехала на скорости 166 км/ч. Второе видео было сделано на дороге Алитус–Симнас–Калвария, где допустимая скорость – 70 км/ч, а молодая женщина ехала на скорости 149 км/ч.

Итак, вместо лайков в социальной сети TikTok молодая женщина получила штраф в размере 225 евро и была лишена прав на 12 месяцев", - сообщила полиция.

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