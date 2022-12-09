Со следующего года получателям самых низких пенсий будут начисляться доплаты

Министерство социальной защиты и труда (МСЗТ) установило, что с 2023 г. размер минимальных потребительских потребностей составит 354 евро в месяц, т.е. на 87 евро или 32,5 проц. больше, чем в этом году. С учетом этой суммы со следующего года получатели самых низких пенсий будут получать доплату к пенсии в среднем примерно 31,17 евро, говорится в сообщении министерства.

Размер минимальных потребительских потребностей ежегодно пересчитывается и утверждается Министерством социальной защиты и труда по установленной методике. В этом году эта сумма составляет 267 евро.

"По разным причинам некоторые люди не накопили необходимого пенсионного стажа или получали низкую заработную плату и теперь получают низкие пенсии. Государство стремится помочь нуждающимся людям. Доплаты получают те, кто получает самые низкие пенсии. Мы видим изменение ситуации и рост цен, естественно, что объем средств, необходимых для удовлетворения минимальных потребительских потребностей, также увеличивается", - сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

По ее словам, доплаты к пенсии для каждого получателя разные. Они зависят от размера пенсии социального страхования и стажа пенсии социального страхования.

Доплаты с учетом нового размера минимальных потребительских потребностей в размере 354 евро начнут выплачивать в феврале. На них предусмотрено выделить 27,6 млн. евро.

Со следующего года повысится и пенсия по старости

Министерство отмечает, что со следующего года увеличится и пенсия по старости – с 482 евро до 542 евро. Средний размер пенсии по старости при необходимом стаже работы в 2023 г. повысится с 510 до 575 евро.

Общая часть пенсии в 2023 г. увеличится примерно на 9 проц., а индивидуальная – почти на 15 проц. С января следующего года средний размер пенсии при необходимом стаже увеличится более чем на 12 проц. или 65 евро.

В этом году пенсии повышались дважды: в январе – в среднем на 12 проц., а в июле – еще на 5 проц. Общий рост пенсий в 2022 г. достигает 16-17 проц.

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