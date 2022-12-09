Вильнюсцы делятся счетами за отопление за ноябрь: большинство заплатит дороже

Цены на отопление в Вильнюсе в ноябре были разными. Некоторые жители получили счета на несколько десятков процентов выше, чем год назад, а у других плата оказалась меньше. Можно предположить, что если бы не налоговые льготы или не замена газа обессеренным мазутом, этот отопительный сезон стал бы настоящим вызовом для большинства домашних хозяйств.

Ноябрь в этом году - первый полный месяц отопительного сезона. Читатели портала Delfi рассказали, какие счета они получили.

Элона, которая живет в Жирмунае сказала, что за квартиру площадью 63 кв. м в нереновированном доме за ноябрь придется заплатить 104,51 евро, в прошлом году плата составила 83,97 евро.

Рамунас живет в двухкомнатной квартире (45 кв. м), в новом доме. "Плата в ноябре этого года выше, чем в прошлом году. И это при том, что я экономил. Все время держал 18–20 градусов. Если бы не экономия, страшно подумать, какой была бы цена", – сказал мужчина. Он заплатит за ноябрь 35,88 евро, в прошлом году заплатил 21,01 евро.

Ева живет в новой квартире площадью 68 кв. м. За ноябрь этого года она заплатит за отопление 41 евро (в прошлом году - 34 евро).

"Вильнюсские теплосети" (VŠT) отмечают, что сравнивать счета со счетами за ноябрь прошлого года некорректно. В прошлом году цены на энергоресурсы в ноябре только начали расти.

"В этом году, ситуация хуже – война в Украине привела к кризису энергоресурсов. Плюс Государственная служба регулирования энергетики изменила методику подсчета цен с октября этого года", – сказал представитель VŠT Лауринас Якубаускас.

Он заметил, что благодаря использованию обессеренного мазута значительный рост цен удалось обуздать.

Якубаускас сказал, что жители реновированных домов платят за отопление на 40% меньше. В ноябре этого года средний счет за отопление в реовированной квартире площадью 50 кв. м составляет около 51 евро, нереновированной - 87 евро.

Вильнюсец Лёнгинас сообщил, что за отопление 3-комнатной квартиры (72 кв. м) в Перкункемисе (дом построен в 2007 г.) ему обойдется в 73,62 евро (в ноябре прошлого года – 58,68 евро).

Русланас живет в квартире площадью 37 кв. м в старом доме. В прошлом году он платил в ноябре за отопление 75,85 евро, а в этом счет составил 83,65 евро.

Лукреция живет в старом доме в Юстинишкес (52 кв. м), в этом году счет за отопление составил 84,81 евро, в прошлом был 59,83 евро.

Президент Литовской ассоциации поставщиков отопления Валдас Лукошявичюс сказал, что в ноябре этого года отопление дороже и использовали больше теплоэнергии.

"Ноябрь в этом году был холоднее, чем в прошлом, использовали на 9–10% больше теплоэнергии. Средняя цена на отопление в Литве за год выросла почти на 70%. Конечно, в каждом городе отопление дорожало по-разному. Это сказалось на росте цен", – сказал он.

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