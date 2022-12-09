Глава МВД: до конца года пограничники получат видеоизображение границы с Беларусью

К концу года у сотрудников Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) будет возможность вести видеонаблюдение за всей границей с Беларусью, сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте, посетившая приграничные районы в пятницу.

По словам министра, несмотря на то, что до конца года системы пограничного наблюдения будут установлены на 94% этой границы, оставшиеся 40 километров будут покрыты мобильными системами наблюдения, имеющимися у пограничников.

"Нас заверили, что к концу года у нас будет видеонаблюдение на всей границы, это сто процентов. Хотя 100-процентного завершения работ у нас не будет, около 94 процентов видео мы увидим, а на оставшиеся шести процентах, а это около 40 километров, сразу не будут установлены сразу стационарные видеокамеры на нескольких заставах", - сказала Билотайте в ходе пресс-конференции на заставе в Капчяместисе.

По ее словам, оборудовать видеокамерами этот участок не удастся в силу объективных обстоятельств, так как цепочки поставок оборвались, но найдено временное решение — мобильные системы.

«В этой ситуации решение однозначно найдено, потому что у СОГГЛ есть мобильные системы мониторинга, и мобильные системы мониторинга будут установлены на тех километрах, где она не будет стационарных. Это значит, что к концу года мы получим стопроцентную картину на границу с Беларусью», — подчеркнула министр.

Министр внутренних дел Билотайте и члены Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне в пятницу посещают заставу Капчяместисе, чтобы оценить установку систем наблюдения за границей.

Ранее МВД заявляло, что чуть более половины границы с Беларусью уже охвачено системами видеонаблюдения.

На границе с этой страной также установлено ограждение с режущей колючей проволокой. Так Вильнюс пытается обезопасить себя от нелегальной миграции из Беларуси.

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