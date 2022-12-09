Президент: Европе необходимо наращивать свой оборонный потенциал

Нынешняя ситуация с безопасностью диктует Европе необходимость наращивания обороноспособности, активизации военной промышленности и повышения военной мобильности, считает литовский президент Гитанас Науседа.

В пятницу он встретился с председателем Военного комитета Европейского союза (ЕС) генералом Робертом Бригером, находящимся с визитом в Литве. Глава страны обсудил с ним ход войны России в Украине, ситуацию с безопасностью в регионе и поддержку Украины.

"Сейчас каждое государство ЕС обязано инвестировать в свою безопасность, поэтому Литва продолжит стремиться к увеличению расходов на оборону с нынешних 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП). Также должно быть гармоничное сотрудничество между ЕС и НАТО для обеспечения мира и безопасности в Европе", — сказал президент для пресс-релиза.

Науседа заявил, что ситуация с безопасностью в регионе остается напряженной, поэтому необходимо усилить поддержку Украины и как можно скорее добиться победы над Владимиром Путиным.

По словам главы государства, только когда Россия выведет свои военные силы со всех оккупированных территорий Украины, эта война закончится и Европа будет в безопасности.

Президент подчеркнул, что страны Запада должны помочь Украине победить кремлевского монстра, и важна не только поддержка оружием, но и обучение украинских солдат.

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