Министр транспорта Литвы: цель - магистраль высокого класса от Вильнюса до Варшавы

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис надеется, что работы по ремонту участка Via Balticа между Мариямполе и литовско-польской границы завершат до конца 2024 года, тогда из Вильнюса в Варшаву можно будет ехать "по высококлассной магистрали".

"Цель - в конце 2024 г., чтобы от Вильнюса или Каунаса до Польши и Варшавы могли ехать по высококлассной безопасной магистрали без каких-либо препятствий", – сказал в пятницу журналистам Скуодис.

Политик сказал, что после ремонта ситуация на дороге изменится в корне. Сегодня начинается ремонт 7-километрового участка у границы с Польшей.

"Уже подписан договор с подрядчиком, меньше чем через год у нас будет высококлассная магистраль. Вскоре будет объявлен конкурс на ремонт участка больше 12 км около Мариямполе, значит, в первые 6 месяцев 2023 года будут ремонтировать почти 30 км дороги одновременно", – сказал министр.

"На сегодняшний день требуется строительство новой автомагистрали с мостами, соединительными дорогами, с мостом для животных, это наше обязательство перед охраной природы и ЕС. Еще спустя непродолжительное время работы охватят 40 км дороги", – прибавил Скуодис.

Он сказал, что сейчас работы начнутся на одном из наиболее интенсивных участков, где в сутки проезжает около 10 000 авто, большая их часть - грузовики.

По словам министра, реконструкция дороги в автомагистраль была необходима для безопасности водителей и пассажиров.

Скуодис принимает участие в церемонии начала работ по реконструкции Via Baltica. В месте, где начаты работы, закопали капсулу с письмом для будущих поколений.

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