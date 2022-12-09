Литва отправляет Украине 1 миллион экспресс-тестов на коронавирус

Партия экспресс-тестов на сумму 729 тысяч евро была сформирована по запросу Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC) Европейской комиссии. Посылка будет доставлена ​​в Центр общественного здоровья МЗ Украины в Киеве, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения (SAM).

"Имеющиеся объемы резерва экспресс-тестов позволяют делиться ими со странами, запрашивающими помощь, не ограничивая внутренний спрос. Эта поставка экспресс-тестов является частью поддержки Литвы Украине, которую мы, насколько это возможно, продолжаем в сфере охраны здоровья", - говорится в сообщении канцлера министерства Юргиты Гребенковене.

Пакет помощи состоит из экспресс-тестов на антигены, которые были закуплены Национальной лабораторией общественного здравоохранения на государственные средства. Согласно отчету, во время пандемии эти тесты помогли выявить коронавирус у детей, и образовательные учреждения Литвы продолжают использовать вышеупомянутые тесты по мере необходимости.

В заявлении SAM также указывается, что Украине, которая борется с российской военной агрессией, оказывается помощь лекарствами, изделиями медицинского назначения, приспособлениями, необходимыми для проведения хирургических манипуляций, оборудованием для дезинфекции и стерилизации инструментов, приспособлениями для ухода за больными, оборудованием для проведения хирургических операций и др.

Также созданы условия для лечения и реабилитации украинских солдат и офицеров в Литве. Лечебно-реабилитационные учреждения страны уже приняли 136 раненых защитников Украины.

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