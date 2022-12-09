В Центре регистрации иностранцев проситель убежища из Нигерии ранил двух работников

В четверг в Центре регистрации иностранцев в литовском Кибартай проситель убежища легко ранил самодельным ножом двух работников.

Представитель Службы охраны госграницы Литвы (СООГЛ) по связям с общественностью Гедрюс Мишутис сообщил BNS, что 19-летнего гражданина Нигерии нужно было перевести в другие помещения.

"Когда ему об этом сказали пограничники, он начал сопротивляться, кричать, пинаться. В кармане у него был самодельный нож. Он напал на должностных лиц с ножом и начал им размахивать. Пришлось применить силу - применить электрошокер и наручники. Когда работники отнимали нож, они получили легкие телесные повреждения: у одного порез на голове, у другого – на пальце", - сообщил BNS Мишутис.

По данным Департамента полиции, мужчина 2003 года рождения оказал сопротивление и ранил одетых в форму сотрудников центра 1978 и 1989 годов рождения.

Должностные лица получили медпомощь в больнице и продолжили дежурство.

По факту инцидента начато досудебное расследование.

По словам Мишутиса, ходатайство гражданина Нигерии о предоставлении убежища было отклонено один раз. После получения права на свободное передвижение мужчину задержали на польской границе, после чего вернули в Литву. Теперь у него нет такого права.

В настоящее время в центре в Кибартай проживает 78 иностранцев.

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