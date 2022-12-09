На рынке аренды жилья меняются правила: находящимся в тени арендодателям придется определиться

После того как выросли цены на жилье и подорожала ипотека, аренда осталась единственным выходом для части жителей Литвы. Однако в последние полгода местные жители конкурируют на рынке аренды с мигрантами, в основном с гражданами Беларуси и Украины. Рост спроса и требовательность арендаторов диктуют новые правила на рынке аренды, эти правила влияют и на цены. Некоторым арендодателям придется меняться.

За последние полгода рынок аренды жилья в Литве очень изменился. Во-первых, его заполонили бегущие от войны украинцы и уезжающие из Беларуси белорусы. Высокие цены на недвижимость привели к тому, что жители Литвы также стали чаще арендовать жилье. Кроме того, на рынке появились современные варианты аренды, co-living (разновидность жилья, сочетающая частные жилые помещения со средой общения и общими коммунальными удобствами) или целые многоквартирные дома для аренды.

Эксперт в сфере недвижимости, партнер агентства Capital Мантас Микочюнас сказал, что все это привело к изменениям на рынке аренды. Во-первых, арендаторы хотят легально арендовать жилье.

"Часто у арендодателей даже нет выбора, поскольку гражданам Украины и Беларуси надо декларировать место жительства, а для этого нужен договор об аренде", – сказал собеседник.

Кроме того, по его словам, сейчас на рынок пришли арендаторы нового поколения, они не понимают и не принимают наличный расчет.

"На рынок приходит молодое поколение, у них иной менталитет. Это люди 30-40 лет, они мыслят и ведут себя иначе. Они не согласны платить за жилье наличными и придумывать, как обходить закон, чтобы кто-то не платил налоги. Кроме того, арендаторы, которым нужно декларировать место жительства, тоже влияют на прозрачность рынка. Новое поколение не намерено из-за разницы в 50 евро искать нелегальный вариант аренды. Для них это незначительная сумма. Они склонны платить за спокойную жизнь в арендуемой квартире", – сказал Микочюнас.

Кроме того, на арендодателей влияет и появление вышеупомянутых новых типов арендуемого жилья.

Центр реестра подтвердил Delfi, что в Литве растут масштабы легальной аренды жилья.

"В последние месяцы мы регистрируем по 350-380 договоров об аренде в неделю. Такая ситуация наблюдается с конца лета. До этого было по 250 договоров в неделю, а в прошлом году их было меньше 200 в неделю", – сказал представитель ЦР Адриюс Юсас.

Он считает, что рынок становится более прозрачным не только из-за желания обеих сторон защитить свои интересы, но и из-за роста числа приезжих из других стран.

"Приезжие из Украины, Беларуси, других стран оживили рынок аренды в Литве, стало больше договоров об аренде, появилась необходимость в их регистрации", – сказал собеседник.

По словам Юсаса, есть еще одно обстоятельство - компенсации за коммунальные услуги, которые платят муниципалитеты.

По данным ЦР, больше всего договоров об аренде регистрируют в больших городах, но выделяются и несколько регионов - Друскининкай, Мажейкяй, Кретинга, Тракай и Таураге.

Всего на данный момент зарегистрировано 125 000 действующих договоров об аренде.

Чаще всего легально жилье сдают в аренду владельцы новых и более дорогих квартир.

По словам брокера Евы Банюлите, такие арендодатели хотят не только заработать, но и сохранить свое жилье.

"В последнее время растет группа инвесторов в недвижимость, которых можно назвать сознательными и образованными, они не только зарабатывают на аренде, но и смотрят в долгосрочную перспективу – как сохранить стоимость денег и заработать за счет роста цены на недвижимость. Это жилье среднего и высокого класса, новые дома или разумные конверсии в хороших местах. Эти люди сдают жилье в аренду легально", – сказала брокер.

Она заметила, что заключают больше договоров и потому, что многие его владельцы живут за границей.

не спешат заключать договоры те, кто получил жилье в наследство или купил себе побольше, а старое не продавал.

"Это не определившиеся арендодатели, у них нет конкретных планов, они не знают, сколько будут заниматься арендой, в любое время могут продать жилье", - сказала брокер. По ее словам, белорусы и украинцы не считаются надежными арендаторами, поскольку непонятно, сколько они здесь будут жить, и как будут обстоять дела с их доходами.

Те владельцы жилья, которые легально сдают в аренду недвижимость платят налоги государству.

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