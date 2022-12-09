Забастовка водителей продолжится и в пятницу, однако компания говорит, что переговоры сдвинулись с мертвой точки

BNS ru.DELFI.lt

VVT Vairuotojų streikas Foto: ELTA / Julius Kalinskas

В четверг после завершения переговоров между профсоюзами и руководством "Вильнюсского общественного транспорта"(VVT), забастовку не отозвали, хотя представитель компании сказала, что уже чувствуется сдвиг.