Глава Соцмина Литвы надеется, что бастующие работники VVT и руководство компании найдут компромисс

5 декабря в Литве началась забастовка водителей "Вильнюсского общественного транспорта" (VVT). Министр социальной защиты и труда не считает, что у водителей нет повода для забастовки. Глава Соцмина Моника Навицкене верит, что профсоюзы и руководство компании найдут компромисс.

"Я убеждена, что забастовка небеспочвенная. Работники поднимают серьезные и важные вопросы", – сказала в четверг в парламента Навицкене, отвечая на вопрос, оценивают ли подчиненные министерству ведомства условия работы в VVT.

"Или вы просто следите за ситуацией и ждете, что скажет суд, рассматривающий иск работодателя", – спросили у Навицкене.

Министр ответила, что надеется на то, что переговоры дадут желаемый результат, и работодатели учтут требования работников. Однако она сказала, что кое в чем уступить должны и работники.

"Прислушаться должны обе стороны. Забастовка - крайняя мера решения определенных разногласий", – сказала Навицкене.

Вильнюсские водители автобусов и троллейбусов в понедельник начали бессрочную забастовку из-за разногласий между администрацией VVT и профсоюзом относительно системы оплаты труда. В первые дни больше половины автобусов не выезжали на улицы столицы.

Пока в переговорах нет прогресса, забастовка продолжается и в четверг, но обе стороны намерены вернуться за стол переговоров во второй половине дня.

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