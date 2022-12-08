В столичном районе Ужупис открыт музей Porsche

В столичном районе Ужупис открыт музей Porsche, который создан энтузиастом, гонщиком Аурелиюсом Рустейкой. В музее можно увидеть 9 очень редких экспонатов Porsche разных поколений (обновлялись каждые 7–10 лет). Все автомобили отмечены символами RS, GT3RS или GT2RS. RS означает Rennsport (нем.) или Racing Sport (англ.), пишет madeinvilnius.lt.

Это самые спортивные автомобили Porsche. Серия RS появилась в 1972 году, а GT3 - в 1999 г.

Новейший экспонат коллекции GARAŽAS 9:11 – Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25. Это самый редкий автомобиль Porsche, созданный в последнее время, всего произвели 30 шт.

Коллекционер Рустейка приглашает взглянуть на это редкое творение техники. Автомобиль создан только для закрытых трасс.

По словам Рустейки, эти автомобили никогда не будут продаваться через сайты объявлений. Никто не знает, кому удалось их купить и они не выедут из гаражей на дневной свет, разве что через много лет будут проданы с аукциона.

Этот автомобиль, как и другие авто, будет подарен коллекции публичного учреждения, а сама коллекция будет доступна обществу.

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