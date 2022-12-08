Вещание российского "Дождя" прекратят во всех странах Балтии

Лицензия Латвии давала право каналу распространять свой контент в странах Евросоюза, США и других странах.

Вслед за Литвой лицензия на вещание российского телеканала "Дождь" отозвана Эстонией и Латвией.

Решение принято регуляторами стран, о чем пишет Postimees.

В Эстонии "Дождь" транслировали Telia, Elisa и Home 3, однако у двух из этих телеоператоров канал входил в расширенный пакет каналов.

"Среди телевизионных пакетов компании Elisa "Дождь" является каналом по выбору, поэтому приостановка работы этого телеканала затронет небольшую часть клиентской базы", - рассказал менеджер по связям со СМИ Elisa Таави Тедер.

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