Вслед за Литвой лицензия на вещание российского телеканала "Дождь" отозвана Эстонией и Латвией.
Решение принято регуляторами стран, о чем пишет Postimees.
В Эстонии "Дождь" транслировали Telia, Elisa и Home 3, однако у двух из этих телеоператоров канал входил в расширенный пакет каналов.
"Среди телевизионных пакетов компании Elisa "Дождь" является каналом по выбору, поэтому приостановка работы этого телеканала затронет небольшую часть клиентской базы", - рассказал менеджер по связям со СМИ Elisa Таави Тедер.
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