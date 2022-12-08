В аптеках фиксируется 44-процентный прирост приобретения лекарств

По данным Eurovaistinė, в первые дни декабря люди купили на 44 процента больше безрецептурных лекарств от простудных заболеваний, чем за тот же период прошлого года. Также в связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми инфекциями верхних дыхательных путей по всей стране в аптеках все чаще покупают рецептурные препараты от гриппа, а жители спешат прививаться, говорится в сообщении аптеки.

"В этом году, в отличие от предыдущего, сезон простуды преобладает в течение всего года. Статистика показывает, что за весь 2022 год безрецептурные лекарства от симптомов простуды жители приобретали на 35 проц. больше, чем в 2021 году. А в первые дни декабря мы фиксируем 44-процентый прирост потребности в безрецептурных лекарствах от простуды, по сравнению с тем же периодом прошлого года", - сказала глава по коммуникации Eurovaistinė Роланда Липнявичюте.

О росте заболеваемости свидетельствует и статистика Национального центра общественного здоровья, на основании которой видно, что в этом году число случаев заболевания гриппом и острыми инфекциями верхних дыхательных путей является максимальным с 2019 года и опережает год вспышки коронавируса.

Повышенный спрос на лекарства от простуды фиксируется с конца ноября и с тех пор только увеличивается.

"В ноябре люди приобрели на 24 проц. больше безрецептурных лекарств от простуды, чем в прошлом году, и, глядя на последние 10 дней месяца, можно отметить, что потребность в этих препаратах увеличилась до 38 проц. Делать предположение о том, что жители не просто простужаются, но и свирепствует грипп, позволяет именно приобретение рецептурных препаратов от гриппа – всего за несколько дней декабря в аптеках было приобретено более 700 единиц этих препаратов, что в два раза больше, чем неделей ранее, и в 28 раз больше, чем в прошлом году", - в сообщении утверждает Р. Липнявичюте.

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