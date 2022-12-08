Департамент статистики Литвы: в ноябре годовая инфляция составила 22,9%

В ноябре 2022 г. годовая инфляция составила 22,9 проц., сообщает Департамент статистики. Цены на потребительские товары за год выросли на 26,8 проц., на услуги – на 13,4 проц.

Больше всего на это повлиял рост цен на твердое топливо, молоко и молочные продукты, сыры и яйца, хлеб и зерновые продукты, электроэнергию, теплоэнергию, горюче-смазочные материалы, мясо и мясные продукты, газ, услуги общепита, растительные масла и жиры, техосмотр и ремонт личных транспортных средств, автомобили, овощи, а также снижение цен услуги на аудио- и видеоприема, записи и воспроизведения, говорится в сообщении.

Цены, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, за год возросли на 30,1 проц., рыночные – на 21,7 проц.

Месячное изменение – 0,4%

В ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем цены на потребительские товары и услуги повысились на 0,4 проц.

В основном на это повлияло повышение цен на хлеб и зерновые продукты, молоко и молочные продукты, сыр и яйца, мясо и мясные продукты, автомобили, техосмотр и ремонт личных транспортных средств, кофе, чай и какао, бытовую химию и средства по уходу за жильем, а также снижение цен на теплоэнергию, электроэнергию, горюче-смазочные материалы.

Цены на потребительские товары за месяц выросли на 0,3 проц., на услуги – на 0,7 проц.

Цены, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями за месяц снизились на 2,7 проц., рыночные – возросли на 1 проц.

Возросли цены на продукты питания и услуги общепита

В ноябре 2022 г., по сравнению с октябрем, цены на продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 2,5 проц.

Больше всего подорожали сахар, кофе, консервированная рыба, хлеб, но подешевели варенья, мармелады, мед, сливочное масло, сладости. Также изменились цены на некоторые свежие фрукты и овощи: больше всего подорожали грейпфруты, клюква, лук, груши, авокадо, но снизились цены на салат Айсберг, цветную капусту, голубику, мандарины, помидоры.

Цены на товары для дома и ежедневный уход за домом выросли на 1,7 проц. Товары для уборки и ухода за домом подорожали на 3,3 проц., услуги домашнего персонала и ухода за домом – на 1,8 проц., основные электрические и неэлектрические бытовые приборы – на 1,6 процента, но подешевели столовые и другие режущие инструменты, посуда – 2,3 проц.

Цены на услуги гостиниц, кафе и ресторанов выросли на 0,7 проц. Больше всего возросли цены на услуги общественного питания (1 проц.).

Цены на услуги домов отдыха снизились на 10,4%

Цены на товары и услуги группы жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива снизились на 2,4 проц.

Больше всего снизились цены на теплоэнергию (6,8 проц.), электроэнергию (5,9 проц.), но подорожали продукция и материалы для эксплуатации и ремонта жилья – на 0,7 проц., услуги по эксплуатации и ремонту жилья – на 0,6 проц.

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