Средняя зарплата в Литве за 10 лет выросла почти в два раза

BNS ru.DELFI.lt

Рост средней заработной платы в Литве за десятилетие был одним из самых быстрых среди членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – с 2011 по 2021 год она увеличилась почти вдвое, говорится в исследовании международной компании финансовых технологий Tipalti.