Министр финансов: Китай никогда не был важным экономическим партнером Литвы

Министр финансов Литвы заявила, что Китай не был важным экономическим партнером Литвы, а потери страны из-за ограничений на китайском рынке невелики по сравнению с открывшимися новыми азиатскими рынками.

"Китай никогда не был нашим значительным экономическим партнером», — заявила Гинтаре Скайсте в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas, комментируя последнее обращение Европейского Cоюза (ЕС) к Всемирной торговой организации (ВТО) с просьбой создать арбитражную комиссию в отношении Китая за незаконное экономическое давление на Литву и ЕС.

"Еще до всех эскалаций наш экспорт в Китай составлял всего 1% совокупного экспорта Литвы, а сейчас экспорт в Китай составляет около 0,2% всего экспорта, вывозимого из Литвы", - добавила министр.

По словам Скайсте, потери в Китае компенсируются увеличением экспорта в другие страны Юго-Восточной Азии.

"Я думаю, что общий перевес этого рынка (китайского - BNS) определенно больше любых возможных потерь", — сказал министр финансов.

По ее словам, особенно важно, что Литва не одинока в этом торговом споре с Китаем.

В среду ЕС обратился к ВТО с просьбой создать две арбитражные комиссии по спорам Сообщества с Китаем, одна из которых связана с ограничениями этой страны на импорт из Литвы. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в среду, что это еще одно послание Китаю о том, что Сообщество будет стремиться защитить свои государства-члены от экономического насилия со стороны этой страны.

В Еврокомиссии констатируют, что экспорт Литвы в Китай в январе-октябре этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился на 80%.

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