Поезд LTG Link выедет из Вильнюса и через Каунас доедет до Моцкавы, там пассажиры пересядут на поезд PKP Intercity и продолжат свой путь.
"Поезд начнет курсировать с 11 декабря. Этот маршрут очень интересует жителей Литвы. В первые дни, когда была начата продажа билетов, LTG Link продала несколько сотен билетов на декабрьские рейсы", – сказала Delfi представитель АО "Литовские железные дороги" Котрина Дзикарайте.
По ее словам, самые популярные даты - 16, 26 и 27 декабря, на эти дни почти все билеты проданы.
"Поезд будет курсировать ежедневно, поэтому у клиентов выбор будет большой", – сказала Дзикарайте.
Она напомнила, что билеты можно купить как через LTG Link, так и на сайте партнеров PKP Intercity - www.intercity.pl.
Дзикарайте рассказала Delfi, что во всех вагонах поезда будут туалеты, розетки. На территории Литвы будет бесплатный Wi-Fi, клиенты смогут купить напитки и еду. В меню есть кофе, чай, соки, вода, бутерброды, шоколад, орехи.
Правда, еду лучше заказать до приезда в Моцкаву, поскольку в поезде польского партнера PKP Intercity еду будут продавать только на маршруте Шепетово-Варшава.
"Конечно же пассажиры могут брать с собой в дорогу и свою еду и безалкогольные напитки. На территории Польши Wi-Fi не будет", – заметила Дзикарайте.
В Моцкаве на пересадку дается от 24 до 33 минут.
Дзикарайте отметила, что новый маршрут не приспособлен для инвалидов, но в будущем компания учтет потребности пассажиров.
Из Вильнюса поезд отбывает в 12.10 ч, из Каунаса в 13.20 ч. В Варшаву он прибывает в 20.13 ч., в Краков - в 23.39 ч.
Поездка с пересадкой займет 9 ч. Цена билета 25 евро до Варшавы и 30 евро до Кракова. За перевозку велосипеда придется заплатить 10 евро, а животного - 5 евро.
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