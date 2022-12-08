Поезд в Польшу пользуется большой популярностью, на некоторые дни билеты уже раскуплены

С 11 декабря из Вильнюса на поезде можно будет поехать в Варшаву и Краков. Жители Литвы очень заинтересовались этой возможностью. По данным представителей LTG Link это отражено в продажах билетов. Что надо знать тем, кто намерен на поезде поехать в Варшаву?

Поезд LTG Link выедет из Вильнюса и через Каунас доедет до Моцкавы, там пассажиры пересядут на поезд PKP Intercity и продолжат свой путь.

"Поезд начнет курсировать с 11 декабря. Этот маршрут очень интересует жителей Литвы. В первые дни, когда была начата продажа билетов, LTG Link продала несколько сотен билетов на декабрьские рейсы", – сказала Delfi представитель АО "Литовские железные дороги" Котрина Дзикарайте.

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По ее словам, самые популярные даты - 16, 26 и 27 декабря, на эти дни почти все билеты проданы.

"Поезд будет курсировать ежедневно, поэтому у клиентов выбор будет большой", – сказала Дзикарайте.

Она напомнила, что билеты можно купить как через LTG Link, так и на сайте партнеров PKP Intercity - www.intercity.pl.

Дзикарайте рассказала Delfi, что во всех вагонах поезда будут туалеты, розетки. На территории Литвы будет бесплатный Wi-Fi, клиенты смогут купить напитки и еду. В меню есть кофе, чай, соки, вода, бутерброды, шоколад, орехи.

Правда, еду лучше заказать до приезда в Моцкаву, поскольку в поезде польского партнера PKP Intercity еду будут продавать только на маршруте Шепетово-Варшава.

"Конечно же пассажиры могут брать с собой в дорогу и свою еду и безалкогольные напитки. На территории Польши Wi-Fi не будет", – заметила Дзикарайте.

В Моцкаве на пересадку дается от 24 до 33 минут.

Дзикарайте отметила, что новый маршрут не приспособлен для инвалидов, но в будущем компания учтет потребности пассажиров.

Из Вильнюса поезд отбывает в 12.10 ч, из Каунаса в 13.20 ч. В Варшаву он прибывает в 20.13 ч., в Краков - в 23.39 ч.

Поездка с пересадкой займет 9 ч. Цена билета 25 евро до Варшавы и 30 евро до Кракова. За перевозку велосипеда придется заплатить 10 евро, а животного - 5 евро.

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