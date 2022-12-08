Литву накрыл снег: где выпадет больше всего осадков

В четверг днем погоду в Литве обусловит циклон.

Днем во многих районах будет пасмурно, однако местами облака могут рассеяться, выглянет солнце. Осадки ожидаются почти по всей стране, особенно интенсивные осадки ожидаются на севере и на западе Литвы. Будет дуть сильный западный ветер, местами возможна метель. Температура будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, холоднее всего будет на востоке, теплее - у моря.

В ночь на пятницу над страной пройдет еще одна активная зона облаков, днем она уйдет на северо-восток. Поэтому ночью снег будет идти во многих районах, на западе местами осадки будут очень обильными, днем снег будет идти только местами. В большинстве районов под снегом - гололед, днем местами туман. Ночью будет 2-7 градусов мороза, местами до 9 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В субботу ночью местами возможен небольшой снег, днем осадки выпадут во многих районах, особенно сильные осадки прогнозируют на востоке. Местами будет скользко, ожидается туман, иней. Ночью будет 3–8, местами до 10 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.

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