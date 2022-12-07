"Литовская почта" готовится к праздничному режиму: сколько будут идти посылки

Начался праздничный период, поэтому жители начинают высылать посылки своим близким. "Литовская почта" прогнозирует, что только через пакоматы LP EXPRESS количество посылок вырастет на 1/3, а нагрузка на курьеров вырастет на 1/10. Из-за роста числа посылок компания нанимает дополнительно 90 курьеров и распределителей посылок.

Представитель "Литовской почты" Лукас-Симонас Задарацкас сказал, что рождественский период отличается большим количеством посылок.

"Чтобы живущие за границей близкие и друзья как можно скорее получили посылку к празднику, надо выслать подарки как можно скорее. Мы хотим обратить внимание на то, что время заставки зависит от места. Например, в США или в Канаду посылка идет в среднем 15 дней, в Австралию до 20 дней, в страны Западной Европы – 6-13 дней. Когда вы высылаете посылку за границу, заказывайте услугу с возможностью ее отслеживания до вручения адресату", – советует Задарацкас.

По его словам, по Литве посылки доставляют 2–3 дня.

"Если посылать по почте, посылка идет несколько дней, а через пакомат LP EXPRESS или курьера - 1 рабочий день. В последнее время больше 97% посылок мы доставляем на следующий рабочий день. Чтобы адресат вовремя получил посылку, надо выслать ее до 15 декабря. В таком случае она точно дойдет до праздников", – сказал Задарацкас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!