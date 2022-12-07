Перед праздниками полиция занялась самогонщиками

Полиция провела обыск в доме жителя (1951 г.р.) Шальчининкского района, староства Девянишкес и обнаружила самогонный аппарат и около 40 л браги.

Жители сообщили в полицию о том, что один житель деревни Вашкяляй нелегально торгует самогоном.

Полиция провела обыск и обнаружила самогонный аппарат, несколько литров самогона и около 40 л браги.

Начато расследование.

Подозреваемому грозят общественные работы, штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет.

Полиция отмечает, что торговля самогоном активизируется перед праздниками.

Полиция намерена проводить подобные акции регулярно.

Полицейские Шальчининкского района благодарят жителей за помощь и просят сообщать о таких местах и местах нелегальной продажи табачных изделий по номеру 112.

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