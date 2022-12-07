Глава МИД Литвы: Украина уже является частью системы безопасности ЕС, поэтому она должна быть принята в НАТО

В интервью японскому агентству новостей Kyodo News министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заверил, что поддерживает намерения Украины вернуть свои территории, в том числе Крымский полуостров.

"Можно сказать, что Украина отстаивает всеобщий принцип территориальной целостности", - сказал министр, добавив, что нельзя заставлять Украину идти на территориальные уступки ради прекращения боевых действий.

Г. Ландсбергис заявил, что, несомненно, поддерживает предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об использовании замороженных из-за санкций российских активов для поддержки Украины. Также министр выразил поддержку будущему членству Украины в НАТО.

"Украина уже является частью системы безопасности Евросоюза, поэтому она должна быть принята в НАТО", - сказал министр и отметил, что в настоящее время Украину обучает и оружием обеспечивает именно НАТО.

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