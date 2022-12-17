"Язык не принадлежит определенному человеку или стране": cтуденты-русисты ВУ о мотивации и негативном отношении окружающих

На фоне дискуссий об исключении в школах русского языка как иностранного вновь стал злободневным вопрос об актуальности и востребованности бакалаврской программы "Русская филология", который возникал в том или ином контексте уже много лет. Последний раз очень остро этот вопрос возник в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. С началом полномасштабной войны в Украине вопрос (не)интереса студентов к русистике и вообще актуальность существования такой программы зазвучал по-особенному.

"Язык не принадлежит определенному человеку или стране", - говорит в интервью студентка третьего курса Алина.

Она также уверена, что специалисты русисты, как и сейчас так и будущем будут востребованы во всем мире.

Delfi расспросил студентов, в этом году поступивших в Вильнюсский университет на бакалаврскую программу "Русская филология" и уже обучающихся здесь несколько лет, что они думают о перспективах специалистов русского языка и литературы, о причинах, побудивших их поступить именно на эту программу.

И вот какие ответы мы получили от наших респондентов.

1. Что вы думаете об обучении на программе "Русская филология" на фоне войны в Украине?

Наша первая собеседница Александра (настоящее имя известно редакции), гражданка России, учится на 3 курсе. Александра говорит, что, когда поступала на программу "Русская филология", многие друзья и знакомые спрашивали, почему она выбрала именно русистику, зачем изучать русский язык в стране, в которой он не является государственным. Александра всегда отвечала, что ценит те академические свободы, которые дает Вильнюсский университет: здесь можно спокойно высказывать свое мнение, дискутировать, поддерживать ту или иную точку зрения. С началом войны в Украине, конечно, возникли мысли: "Что делать, окончив русскую филологию, дальше?"

Vilniaus universitetas (nuotr. Edgaro Kurausko) Foto: Organizacijos nuotr.

Другая собеседница тоже студентка 3 курса Алина, гражданка Украины, отмечает, что ситуация сложная, ее удивляет, как такое возможно в современном мире, в 21 веке. Она считает, что это противоречит нормам цивилизованного общества и является противоестественным. Так же собеседница подчеркивает, что распространенность русского языка – это результат многовековой истории, которая коснулась различных народов, и украинского в том числе. Знание русского языка для человека, родившегося и живущего в русскоязычной среде, возможно, не является его личным выбором, но наша собеседница Алина хотела изучать русский язык и литературу и выбрала для этого Вильнюсский университет.

Алина не сожалеет о своем выборе, но говорит, что в первые месяцы войны было очень трудно, тогда хотелось бросить учебу, появилось чувство вины из-за того, что, изучая русский язык, она как будто предает свою страну. Но потом Алина переосмыслила ситуацию и не жалеет о сделанном выборе, потому что язык не принадлежит определенному человеку или стране.

Наша третья собеседница, студентка курса – Анастасия, гражданка Литвы, родилась в Висагинасе, но долгое время проживала в Беларуси, хотя и тяжело воспринимает нынешнюю ситуацию, но считает, что от этого не должна страдать русская культура, русский язык и литература, в частности.

Еще одна наша собеседница Виктория, гражданка Литвы, поступила в магистратуру по направлению русистика, так как считает, что для реализации себя как специалиста ей еще необходимы знания и новые навыки. Виктория увлеченно говорила о глубине и обширности русского языка и о своей сильной мотивации продолжать его изучать. "Чем больше ты погружаешься, тем больше понимаешь сколько еще неизвестного", – говорит она. Виктория отмечает, что с началом войны в Украине ее знание русского языка помогает ей понимать, как действует пропаганда, где начинается манипуляция, для нее это очень важно, как для человека и как для специалиста.

2. Как вы считаете изменилось ли отношение к русским и русскоязычным после начала войны в Украине? А по отношению лично к вам ощущается ли разница?

К так называемой "культуре отмены" Анастасия старается относиться спокойно. По ее мнению, это как минимум некорректное высказывание, так как человек мыслящий и понимающий, знающий историю разных государств, историю языка и литературы такого никогда не скажет. Язык, у которого есть многовековая история и литература, нельзя просто вычеркнуть и запретить. А если говорить совсем примитивно, то убранные с книжных полок книги войну не остановят. Собеседница предполагает, что, возможно, желание вычеркнуть русский язык и культуру у людей подсознательно ассоциируется с поддержкой Украины.

Анастасия не отрицает, что, безусловно, в связи с войной в Украине многие люди сейчас настроены против всего русского, но несмотря на внутренние переживания Анастасия старается оставаться верной той доброй, чистой составляющей русского языка и литературы.

На то, что многие поддерживают "культуру отмены" и хотят, чтобы русский язык ушел из Литвы, собеседница Алина ответила, что реагирует на это совершенно спокойно, потому что как филолог считает, что, если на языке говорят хотя бы два человека, он не умрет. И подчеркивает, что важно не на каком языке ты говоришь, а что ты на нем транслируешь.

3. Влияют ли на вас негативные комментарии по поводу русского языка и культуры в целом?

У Александры есть языковой барьер при общении на литовском языке, поскольку она только начала его изучать. Комфортные для нее языки – это русский и английский. Первое время после начала войны в Украине было ощущение, что на русском языке стало разговаривать меньше людей, и первые недели преследовало чувство, что, когда ты говоришь по-русски, на тебя как-то странно смотрят. Возможно, это было просто навязчивое ощущение. Сейчас всё наоборот: кажется, что русского языка на улицах стало больше и это связано с приехавшими к нам украинскими беженцами.

4. Сталкивались ли вы с негативной реакцией окружающих по отношению к вам как к русскоязычным?

Никаких неприятных ситуаций из-за того, что Александра говорит на русском языке, у нее лично не было. Но судя по тому, что пишут и говорят в медиа среде, это не значит, что таких ситуаций нет, подчеркивает собеседница.

А Алина, поскольку идентифицирует себя как человека, полностью принадлежащего украинской культуре, остро реагировала на то, что в начале войны в Украине, разговаривая по-русски на улицах Вильнюса, ловила на себе неоднозначные взгляды. Но Алина твердо уверена, что язык – это средство коммуникации, и учитывая факт, что она свободно владеет только русским и украинскими языками, как раз русский язык помогает общаться. Алина не сталкивалась с какими-то проявлениями агрессии или открытого негатива по отношению к себе как к русскоязычной, хотя отмечает, что слышала от других, что такое происходит.

Анастасия говорит, что негативного отношения к себе как к русскоязычной не заметила, так как знает литовский язык и вне дома и русскоязычного круга общения говорит на нем.

5. Есть ли у вас мотивация учиться? Как вы считаете, после окончания учебы будет ли то место, где возможно применить полученные навыки и знания?

В дальнейшем студентка Александра думает о возможности получить второе образование, выучить еще один славянский язык, или поступить в магистратуру по направлению "Медиалингвистика". Александра говорит, что ведь кафедру русского языка не закрыли и после 1991 года, и она продолжала деятельность, и хорошие востребованные специалисты выходили и выходят оттуда до сих пор. Русистов в мире очень много и это, не считая русскоязычные страны. И неисследованных областей, где нужны специалисты-русисты, очень много. Например, медиалингвистика: важно исследовать как язык, в том числе и русский, отражает новые реалии. Этим должен кто-то заниматься. По мнению Александры, изучение русистики в нынешней ситуации не потеряло актуальность, потому что всегда будут нужны переводчики, редакторы в независимых СМИ, создатели различных словарей, да хотя бы специалисты, чтобы совершенствовать тот же Гугл-переводчик. "Я не собираюсь отказываться от своего родного языка, потому что сам язык ни в чем не виноват", – говорит студентка.

Алина на этот вопрос отвечает так: то, что специалисты-русисты успешно работают по всему миру, доказывает, что русский язык может развиваться в любой стране и совсем необязательно именно в той, где он является государственным. В качестве примера студентка приводит работы на такие темы как декоммунизация, десоветизации, исследования о влиянии имперской и социалистической культуры на сознание людей. Для всех этих важных и актуальных исследований необходимы знания профессионалов-русистов. Алина планирует продолжать учебу, поступить в магистратуру, а потом и в докторантуру. Еще Алина мечтает о развитии украинистики в Вильнюсском университете. Наша собеседница планирует остаться в Литве и видит себя в будущем преподавателем русистики и украинистики в Alma Matter.

Сейчас Алина не только учится в Вильнюсском университете, но и занимается общественной деятельностью, которую считает очень важной в настоящей ситуации. Алина является создателем и модератором студенческого читательского клуба "Книжная галочка". Алина говорит: "Очень важно создать атмосферу доверия. Здесь, в клубе, мы можем выбрать для обсуждения текст автора любых политических взглядов, на любую тему, и дискутировать, высказывать свою точку зрения, чувствуя себя свободно и безопасно. Цель Клуба – организовать среду, где каждый человек, может отгородиться от негатива, которого сейчас очень много". На первую встречу книжного клуба пришли не только студенты и преподаватели, но и совершенно незнакомые люди. Алина считает, что книжный клуб несет терапевтический эффект для всех участников.

Наша собеседница Анастасия сказала, что мотивация учиться у нее не пропала. Она подчеркивает, что мотивация – это любовь к тому, что ты делаешь, и это касается любой сферы. Следует отметить, что Анастасия воспитывает двух маленьких детей и совмещает материнские хлопоты с обучением.

По поводу перспективы реализовать себя в сфере, связанной с русской филологией, Анастасия уверенно ответила, что перспективы есть всегда. Конечно, сейчас сложно говорить о чем-то конкретном, потому что это только начало учебы, но Анастасия не сомневается, что найдется та сфера деятельности, где ее знания русского языка и литературы будут востребованы.

А Виктория в дальнейшем будущем хотела бы реализоваться как исследователя в области лингвистики. Единственная демотивация – это непонимание со стороны окружающих. Наша собеседница часто слышит вопросы о том, зачем ей русский язык, почему она его изучает. Но несмотря ни на что, Виктория улыбается и говорит, что ее любовь к русскому языку побеждает всё и, как и предыдущие собеседницы, уверена, что ученый должен абстрагироваться от того, что происходит в мире, его задача уметь анализировать и отключать свои чувства и эмоции. Виктория считает, что знание языков обогащает каждого человека и цитирует А. П. Чехова – "Сколько языков ты знаешь – столько раз ты человек".

В данный момент на кафедре русской филологии учатся 44 человека, из них 8 человек в магистратуре.

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