Прогноз на декабрь: ждут морозы

Литовская гидрометеорологическая служба (ЛГМС) поделилась долгосрочным прогнозом на декабрь. Согласно последним данным, декабрь будет холоднее обычного, а количество осадков будет больше обычного.

"Согласно новейшим подсчетам модели ECMWF, декабрь будет немного холоднее (на 1 градус), а количество осадков будет на 15–20% выше среднего многолетнего показателя", – заметили синоптики.

По их данным, похожие результаты дает и модель CFSv2.

Синоптики отмечают, что это экспериментальные прогнозы, они не очень надежны.

"На их основе нельзя принимать важные решения. Этот долгосрочный прогноз не значит, что не будет теплых дней или дней без осадков", – отмечают синоптики.

"Декабрь будет на 1–1,5 градуса холоднее многолетнего показателя, а количество осадков на 20–25% больше", – писали представители ЛГМС.

В ближайшие дни, по их данным, сильных морозов не будет.

"Но уже в выходные по ночам и рано утром местами может быть до –10 градусов", – отмечают синоптики.

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