Глава МИД Литвы об обращении ЕК в ВТО: это еще один сигнал Китаю

После того, как Европейский союз (ЕС) обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой создать коллегию арбитров в связи с незаконным экономическим давлением Китая на Литву и ЕС, министр иностранных дел Литвы заявил, что это еще один сигнал Китаю о том, что Сообщество будет стремиться защитить свои государства-члены от экономического насилия этой страны.

«Мы приветствуем решение Еврокомиссии обратиться в ВТО от имени ЕС с просьбой о создании коллегии арбитров. Этот шаг является еще одним сигналом Китаю о том, что ЕС будет использовать все средства для защиты общего рынка и стран-членов ЕС от политически мотивированного экономического насилия», — отмечает Габриэлюс Ландсбергис в заявлении МИД.

Министр также подчеркнул, что Литва стремится к конструктивным отношениям с Китаем, но не может мириться с постоянным нарушением правил международной торговли и законных интересов бизнеса.

Ландсбергис отметил, что у Китая уже была возможность разрешить спор в ходе консультаций в ВТО, но он действовал неконструктивно. Поэтому, по его словам, создание коллегии арбитров является правильным шагом в защиту торгового порядка, основанного на правилах.

«Незаконное экономическое давление даже на одно государство-члена ЕС должно рассматриваться как выпад против всего Союза, поэтому нарушенные права будут защищаться на основе всех возможностей, предусмотренных международным правом», — сказал министр иностранных дел.

Европейский Союз (ЕС) в среду обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой создать две арбитражные коллегии по спорам Сообщества с Китаем - одна из них связана с ограничениями этой страны на импорт из Литвы, об этом сообщила Европейская комиссия (ЕК). Одна из них была связана с ограничениями этой страны на импорт из Литвы, другая — с иском, инициированным ЕС против Китая в феврале за то, что он не препятствовал европейским высокотехнологичным компаниям в использовании защиты своих патентов в судах сообщества.

По мнению ЕК, в обоих случаях действия Китая наносят значительный ущерб европейскому бизнесу, а дискриминационные меры Китая в отношении Литвы затрагивают торговлю внутри блока, цепочки поставок и рынок.

По сообщению МИД, создание арбитражных коллегий является вторым этапом судебного процесса ВТО, когда три независимых эксперта по торговому праву оценивают соответствие мер, применяемых членами ВТО, правовым нормам организации.

Совет по урегулированию споров ВТО рассмотрит просьбу ЕС о создании арбитражных коллегий 20 декабря. Китай в первый раз может отклонить запрос — если он это сделает, ЕС возобновит свой запрос, и комиссия будет сформирована на заседании Органа по урегулированию споров 27 января следующего года. Процессы в коллегиях могут длиться до полутора лет.

В ЕК констатируют, что экспорт Литвы в Китай в январе-октябре этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился на 80%.

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