Парламентский комитет одобрил предложение запретить россиянам и белорусам владеть оружием в Литве

Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) одобрил предложение его председателя Лауринаса Кащюнаса, которое призвано не допустить, чтобы россияне и белорусы владели оружием в Литве.

Своим предложением Кащюнас дополняет ранее представленные поправки к Закону об оружии и боеприпасах, которые отменяют положения, согласно которым лицо должно иметь при себе бумажные лицензии на приобретение оружия или боеприпасов, разрешения на их хранение или ношение.

«Я не сомневаюсь, что мы будем в большей безопасности, если добавим это», — сказал консерватор на заседании комитета.

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По его словам, цель предложения - не допустить создания в Литве вооруженных диверсионных групп в случае беспорядков.

Согласно поправкам к закону, постоянным жителям страны, не являющимся гражданами стран, соответствующих выбранным Литвой критериям европейской и трансатлантической интеграции, будет запрещено покупать и хранить оружие в Литве.

Граждане этих государств, в том числе России и Белоруссии, не смогут приобретать и хранить оружие, приспособления для оружия, боеприпасы и их части.

Те, у кого уже есть такое оружие, должны будут в течение года после вступления закона в силу отказаться от него — продать, переоборудовать или сдать в полицию, а разрешения на хранение или ношение оружия будут аннулированы. В противном случае оружие будет конфисковано.

Это предложение, включенное в более широкие поправки к Закону об оружии и боеприпасах, еще предстоит принять Сейму двумя голосованиями на пленарных заседаниях.

Некоторые парламентарии, в том числе консерватор Валдас Ракутис и социал-демократ Довиле Шакалене, призвали сделать исключения для российских оппозиционеров и диссидентов.

Шакалене согласилась с предложенным при условии, что в будущем будут гарантии, того «чтобы одним катком не проехались по всем, кто не создает проблем».

Со своей стороны лидер Демократического союза «Во имя Литвы», экс-премьер Саулюс Сквернялис призвал к временному изъятию оружия у граждан России и Беларуси.

«Разве не имеет смысла временное изъятие этого оружия? И после этого — через два, три года — они могли получить обратно оружие», — предположил политик.

Однако Кащюнас призвал к принципиальному решению, которое впоследствии, при необходимости, можно было бы изменить.

По словам председателя КНБО, в Литве различное оружие имеют 294 гражданина России и 42 гражданина Беларуси.

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