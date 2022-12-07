Проект: предприниматели, имеющие коммерческие интересы в России, должны зарегистрироваться в реестре

Сейму предлагается принять резолюцию, которая обяжет предпринимателей и компании, имеющие коммерческие интересы в России, зарегистрироваться в публичном реестре специальной комиссии и обосновать, почему они продолжают свою деятельность в стране, начавшей войну против Украины.

Российским предпринимателям предлагается запретить приобретать и владеть недвижимостью в Литве без специального разрешения правительства, также предлагается рассмотреть ограничения на приобретение недвижимости в Литве для российских физических и юридических лиц.

Такие положения включены в проект резолюции "Об ограничении влияния террористической России", который зарегистрировали член парламентской фракции Движения либералов, член Комитета по национальной безопасности и обороне, председатель Комитета по вопросам будущего проф. Раймундас Лопата.

Проект предусматривает, что правительство должно представить в Сейм правовые акты, устанавливающие, что "все литовские физические и юридические лица, которые до дня принятия этой резолюции вели коммерческую деятельность в России или представляли интересы России или их физических и юридических лиц в Литве, должны в течение трех месяцев зарегистрироваться в специальном публичном реестре Комиссии по координированию охраны объектов, важных для обеспечения национальной безопасности и указать характер деятельности, планы деятельности и обоснование необходимости продолжения своей деятельности". При необходимости комиссия будет давать рекомендации правительству относительно возможной угрозы со стороны таких физических или юридических лиц национальной безопасности государства.

Предлагается обязать правительство представить в Сейм правовые акты, предусматривающие, что за действия террористического государства ответственность несут и юридические лица этого государства, которым не будет позволено осуществлять свою деятельность на территории Литвы.

Среди девяти предложений резолюции декларируется стремление к тому, чтобы как можно больше стран мира признали Россию террористическим государством. В документе также предлагается запретить представителям партий, поддерживающих войну России против Украины, въезд в Литву и ЕС без специального разрешения.

"Правительство должно реализовать в Литве и дополнительно на уровне Евросоюза добиваться, чтобы политические партии, поддерживающие войну России против Украины – партия "Единая Россия", Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия России, "Справедливая Россия" – и все члены этих партий несут ответственность за действия террористического государства, члены этих партий должны быть подвергнуты санкциям, и членам этих партий не будет разрешено приезжать в Литву и Европейский союз без специального разрешения", - говорится в проекте резолюции.

Если Сейм примет резолюцию, то это обяжет правительство представить позицию о возможности расторжения международных договоров, регламентирующих юридическую помощь и правовые отношения с Россией. Также – искать способы обратиться в суд в связи с ущербом, причиненным действиями России.

В проекте резолюции предлагается учесть предложения Департамента государственной безопасности (ДГБ) "усилить осуществляемый в Литве экспортный контроль за стратегическими товарами: ужесточить контроль за товарами, экспортируемыми в Россию и Беларусь, которые объявлены не включенными в перечень товаров двойного назначения; обеспечить необходимость проведения экспертизы товаров при отнесении их к списку контролируемых ЕС товаров; установить требование об обязательной транзитной лицензии для товаров двойного назначения".

По словам члена Сейма Р. Лопаты, цель резолюции – указать способы для государства и бизнеса дистанцироваться от России, практически закрепив за Россией статус террористического государства. В документе содержатся рекомендации о том, как конкретно определить отношения учреждений, компаний и жителей с террористической страной.

По мнению автора резолюции, такой документ откроет Литве двери для применения не только международных, но и национальных санкций против России, кроме того, он установит, что санкции, применяемые к террористическому государству, являются обязательными.

"Резолюция обязала бы правительство действовать более активно, замораживая активы и счета подсанкционных лиц и близких к российскому режиму. Нашим властям на уровне Евросоюза следует искать пути конфискации этого имущества и использовать его для возмещения ущерба, нанесенного Украине. В то же время после подготовки соответствующих законов предприятия террористического государства не смогут работать в Литве, не смогут приобретать недвижимость в нашей стране без специального разрешения правительства. Наконец, мы должны более строго контролировать экспорт определенных товаров в Россию и Беларусь", - прокомментировал Р. Лопата.

Проект резолюции "Об ограничении влияния террористической России" вместе с Р. Лопатой вносят парламентарии, представляющие разные фракции Сейма: Лауринас Касчюнас, Андрюс Мазуронис, Йонас Ярутис, Довиле Шакалене, Саулюс Сквернялис, Лукас Савицкас, Витаутас Миталас, Йонас Пинскус и другие.

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