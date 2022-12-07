Эфир Delfi: забастовка в Вильнюсе - позиции сторон, Латвия без "Дождя" - что думают в Литве?

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В среду в Вильнюсе продолжается забастовка водителей общественного транспорта. Компания “Вильнюсский общественный транспорт” и профсоюз не могут прийти к соглашению по вопросу коллективного договора.

В сегодняшнем эфире позиции сторон представят глава профсоюза "Вильнюсского общественного транспорта" Альгирдас Маркявичюс и Данута Нарбут, глава правления "Вильнюсского общественного транспорта”. Скандал с “Дождем” продолжается: после лишения его лицензии на вещание в Латвии аналогичное решение приняла и Литва. О причинах такого решения и дальнейшей судьбе российских журналистов в изгнании говорим с главой Союза журналистов Литвы Дайнюсом Радзявичюсом. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!