Министр социальной защиты и труда: сейчас Литва может принять около 6–8 тысяч украинских беженцев

В свете подготовки Европы к принятию нового потока военных беженцев из Украины, Литва сейчас может принять около 6-8 тысяч украинцев, заявила министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене.

"Мы считаем, что на сегодняшний день мы были бы готовы принять около шести-восьми тысяч человек прямо сейчас, если бы они пересекли литовскую границу (...), потому что некоторые школы и другие здания, которые не используются в муниципалитетах, готовы — они приспособлены, обеспечены. Точно так же население самого Центра приема беженцев сейчас намного меньше, поэтому мы готовы", - сказала Навицкене журналистам в среду.

По данным Министерства социальной защиты и труда, в Литву прибыло более 71 тысячи украинцев.

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