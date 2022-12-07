Налоговая инспекция напоминает: на уплату налога на недвижимость осталась неделя

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы сообщает, что жители, располагающие недвижимостью на сумму больше 150 000 евро или 200 000 евро (если применяются льготы), должны заполнить декларацию и уплатить налог до 15 декабря. Это надо сделать электронным способом – через систему EDS, форма декларации KIT715. За неделю до конца срока уплаты налога 8900 жителей декларировали 3,6 млн. евро.

mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad likus По данным ГНИ, еще 24 000 должны до 15 декабря заполнить декларацию и заплатить 11 млн. евро.

"Большую часть налогоплательщиков, которые пользуются электронными услугами ГНИ, мы информируем об этом сообщениями через систему Mano VMI. До 12 декабря сообщения получат 28 000 жителей", – сказал представитель ГНИ Мартинас Эндрияйтис, призвав жителей не ждать сообщений, а проверить, не превышает ли стоимость их имущества 150 000 евро.

Стоимость своей недвижимости можно узнать на сайте Центра реестра, если ввести адрес недвижимости, по которому можно найти ее уникальный номер.

Налог на недвижимость жители платят за квартиры, дома, дачи, гаражи, фермы, теплицы, хозпостройки, здания религиозного и рекреационного назначения и др. если общая стоимость всего имущества превышает 150 000 евро (или 200 000 евро, если действуют льготы).

Подключившись к системе EDS, надо заполнить форму KIT715v.2 и вписать сумму, а также действующий необлагаемый налогами размер. После этого система автоматически подсчитает налог.

"Бывают случаи, когда ГНИ не располагает всей необходимой информацией, поэтому жителям нужно представить дополнительные документы, обосновывающие право на льготы", – сказал Эндрияйтис.

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