Литовцы едут в Польшу не только за продуктами, но и за подарками

Литовцы перед праздниками едут в Польшу не только за продуктами, но и за подарками. Одни уже купили подарки, воспользовавшись скидками. Это подтвердили и компании, которые возят заказанные в Польше товары – работы у них прибавилось, пишет lrytas.lt.

Несмотря на то, что пока ни Swedbank, ни SEB банк не фиксирует рост числа расчетов в Польше, представитель компании Atvyko.lt, которая занимается доставкой заказанных в Польше товаров, Римас, сказал, что число заказов выросло на 30–40%.

Он сказал, что литовцы заказывают в Польше елки, украшения для них, гирлянды и другие украшения интерьера. По его подсчетам, в Польше эти товары в 2-3 раза дешевле, чем в Литве.

Он заметил, что литовцы покупают в Польше и рождественские подарки, детские игрушки, другие детские вещи, одежду.

Atvyko.lt привозит товары и из Великобритании и Германии, оттуда часто в Литву везут смартфоны. "Там бывают большие скидки, там широкий выбор. Литовцы выбирают Польшу из-за низких цен, а Германию – из-за более широкого выбора. Там есть такие товары, которых в Литве нет", – сказал Римас.

Грета из Таураге рассказала, что ездит в Польшу за покупками как минимум три раза в год, там покупает и рождественские подарки. "Я купила Lego детям. В Литве его цена 100 евро, а в Польше 47 евро, выгодно. Другие игрушки, одежда, декорации, сладости там намного дешевле.

Например, в Литве коробка шоколадок Kinder, в которой 8 шт., стоит 1,85 евро, а в Польше 4 такие коробки стоят 3 евро", – сказала она.

А чтобы было дешевле, Грета ездит в Польшу с друзьями, так экономит на поездке.

Кристина из Каунаса ездит в Польшу чаще – раз в месяц.

"В этом году ездить особенно выгодно, потому что в Польше снижен НДС на продукты. Я покупаю мясо, молочные продукты, бытовую химию. Много экономлю на лекарствах, средствах гигиены. Покупаю и подарки, как раз поеду за ними в выходные. Планирую покупать украшения, косметику, одежду, детям конструкторы и сладости", – рассказала Кристина.



Глава портала Pricer.lt Арунас Визицкас подтеврдил, что в Польше цены ниже: мясо дешевле на 30–50%, алкоголь на 50%, если в Литве 1 кг сыра стоит около 10 евро, то в Польше - 4 евро.

Он сказал, что в Польше есть немало скидок и на игрушки, например, 3 покупаешь, одна из них бесплатная, да и вообще игрушки там дешевле. Косметика также в два раза дешевле.

"Не будет так, что литовцы будут экономить и ничего не будут покупать на праздники. Они поедут в Польшу и так сэкономят", – сказал Визицкас. Правда, он заметил, что в Польше жители Литвы покупают и литовские товары.

"Там много литовского мяса, копченого, всякого. Получается так, что литовцы зарабатывают в Литве, а тратят деньги в Польше, покупая литовскую продукцию", – смеялся собеседник.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас подчеркнул, что большинство в Польше платит наличными, поэтому статистика безналичного расчета не показывает реальную картину. Однако, по сравнению с прошлым годом, литовцы в Польше тратят больше денег. Например, в ноябре истратили на 80% больше, чем в ноябре 2021 года. Правда, в прошлом году действовали разные ограничения, связанные с пандемией, это тоже может быть причиной разницы.

По словам Повилаускаса, расходы литовцев в Польше вернулись на уровень допандемического 2019 года и даже могут быть больше.

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