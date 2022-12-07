Снос советских скульптур в Вильнюсе посольство РФ называет "варварским глумлением"

Начатый во вторник снос советских скульптур на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе посольство России называет "варварским глумлением" и призывает международные организации дать оценку этим действиям самоуправления.

Посольство заявило, что демонтаж скульптур - "кульминация проводимой литовскими властями остервенелой линии на уничтожение памяти о подвиге героев, ценой своей жизни освободивших Литву и Европу от нацизма".

"Подобное варварское глумление над павшими у любого нормального человека вызывает исключительно чувства глубокого презрения и праведного возмущения", - отмечает посольство.

Снос шести стел, установленных в память о советских солдатах, начался во вторник невзирая на примененные Комитетом ООН по правам человека меры временной защиты.

В Комитет временных мер обратились заявители, представившиеся "этническими русскими", в том числе Казимерас Юрайтис, фигурирующий в деле "Международного форума добрососедства", учрежденного Альгирдасом Паляцкисом, а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.

Министерство юстиции и мэрия утверждают, что комитет ООН ввели в заблуждение доводами упомянутых лиц о том, что памятник будет осквернен, а находящиеся рядом останки перезахоронены. По словам властей, намерений делать это нет.

"Призываем международные и общественные организации дать оценку такому демонстративному пренебрежению решениями органа ООН", - призывает в ответ на это российское посольство.

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