Литва удваивает темпы обучения украинских военных: в 2023 году обучит 1,5 тысячи человек

Министерство обороны Литвы и литовская армия удваивают объем курсов подготовки украинских военнослужащих, сообщило министерство в среду.

"Около 500 военнослужащих украинской армии уже прошли обучение на курсах, организованных Министерством обороны и литовской армией в 2022 году. В целях скорейшего укрепления устойчивости страны темпы обучения будут увеличены вдвое — в 2023 году литовская армия обучит около 1500 украинских военнослужащих, из которых 1100 будут находиться в Литве", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, полученные на тренингах знания помогут Украине противостоять российской военной агрессии и в долгосрочной перспективе продолжить обучение военнослужащих.

Министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что Литва будет продолжать поддержку Украины всеми возможными способами, пока это необходимо, «до окончания войны, начатой ​​Россией».

По данным министерства, в этом году инструкторы литовской армии обучали солдат украинской армии на 18 различных курсах. Вместе со своими партнерами Литва организовала базовый военный курс для украинцев, младших командиров, инструкторов, подготовку спецподразделений, а также обучила украинских солдат взрывным работам и разминированию. Также прошли обучение операторы и ремонтники различной военной техники.

Часть обучения, запланированного в Литве в 2023 году, будет частью недавно созданной Военной миссии Европейского Союза по поддержке Украины (EUMAM Ukraine). В Минобороны указывают, что предполагается обучить в общей сложности около 15 тысяч украинских военных на территориях государств-членов ЕС.

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