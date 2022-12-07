Угрозы во время сноса советских скульптур: вы так призовете российские танки

На Антакальнисском кладбище идут работы по сносу и вывозу советских скульптур. Присматривавший за скульптурами 40 лет скульптор сказал, что рано или поздно скульптуры все равно бы упали, сообщает tv3.lt.

Работы по сносу скульптур обойдутся городу в 60 000 евро. А пророссийские активисты критикуют решение властей, называют его провокацией и говорят, что так власти города призовут российские танки.

Рабочие сначала разрезали скульптуры по швам, затем с помощью клина отделяли фрагменты. Две из 6 стел состояли из 4 частей, а четыре – из 5. Всего насчитывается 28 сегментов по 2-3 тонны каждый.

Представитель компании, которая выполняет работы, Рута Леонавичене сказала, что все работы с вывозом займут 3-4 дня. Поскольку никакой музей не захотел принять стелы, их увезут на склад. К понедельнику их на кладбище не останется.

Скульптуры советских воинов было решено убрать, несмотря на временную защиту, примененную Комитетом ООН по правам человека.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявляет, что у него нет сомнений в том, что это "символ советской идеологии, который не имеет ничего общего с захоронениями", и что его убирают "законно и обоснованно".

По его словам, все необходимые разрешения получены, а заключения комитета ООН не являются препятствием для вывоза скульптур.

"Я не сомневаюсь, что это единственно верное решение", - заявил мэр города журналистам.

Однако пророссийские активисты глухи к таким объяснениям. "При чем тут вся война. Я этого не понимаю, здесь лежат погибшие и тут все разрушается... Что творится... Давайте все монументы снесем. На разных могилах. Какая разница", – сказал активист, который назвал себя Дмитрием.

Он утверждает, что это провокация.

"Это провокация, хотят обострить ситуацию с Россией. Чтобы сюда как можно скорее российские танки приехали", – сказал Дмитрий.

Другие пророссийские активисты приходили прощаться со стелами ночью, некоторые даже перелезали через забор кладбища, чтобы возложить гвоздики к монументу. Были и заявления, что в день вывоза стел будет акция протеста.

"Приходил один мужчина, говорил, что придет и привяжет себя к стелам, чтобы их не разобрали", – рассказала Леонавичене.

Скульптор Чесловас Ковалюнас, который много лет присматривал за скульптурами, сказал, что их можно было оставить, достаточно было приделать к ним табличку с соответствующим текстом, напоминающим об их значении.

Правда, по его словам, стелы были сделаны из украинского камня (материал неустойчивый для литовского климата), поэтому долго не простояли бы - рано или поздно они бы рухнули.

"В камне много микроскопических трещин. 40 лет вода и лет делали свое дело, расширили трещины. Сейчас мы анализируем, насколько повреждены скульптуры", – сказал Ковалюнас.

Рабочие боятся, что скульптуры могут развалиться и во время демонтажа.

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