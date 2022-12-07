Премьер Литвы стала членом партии консерваторов

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник стала членом Союза отечества - Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ, консерваторов), который ее делегировал, подтвердил BNS исполнительный секретарь партии.

"Да, Ингрида Шимоните сегодня стала членом нашей партии, она присоединилась к Ново-Вильняйскому отделению нашей партии", - сказал BNS во вторник вечером Мартинас Превелис.

По его словам, коллеги по партии очень довольны этим решением премьер-министра и надеются, что оно станет стимулом для других людей влиться в ряды консерваторов.

Шимоните была министром финансов в правительстве консерватора Андриаса Кубилюса в 2009-2012 годах, в 2016 г. была избрана в Сейм по спискам СО-ЛХД.

В 2020 году на последних выборах возглавила партийный список, после чего была делегирована на пост главы правительства. Ранее она была кандидатом от этой партии на президентских выборах.

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